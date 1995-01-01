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    Президент «Сампдории»: «Отстригу себе волосы, если победим «Ювентус»

    Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что в случае победы над «Ювентусом» в матче 19-го тура Серии А отстрижет себе волосы.

    «У меня длинные волосы, всегда их носил. Но, если обыграем «Ювентус», отстригу их все, как сделал Раджа Наингголан (полузащитник «Интера» – прим. ред.)», – сказал Ферреро.

    Матч против «Ювентуса» пройдет 29 декабря в Турине и начнется в 14:30 по московскому времени.

    • Беспроигрышная серия «Сампдории» в чемпионате Италии составляет шесть матчей.
    • Генуэзский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 минуты назад

      А я подниму 14 тысяч болларей.

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      Рейтинг: +5183

      a-rakhmatov 12 минут назад

      Знает что Ювентус практически невозможно выиграть в гостях, и поэтому говорит о готовности состричь волосы...))

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