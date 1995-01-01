Президент «Сампдории»: «Отстригу себе волосы, если победим «Ювентус»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что в случае победы над «Ювентусом» в матче 19-го тура Серии А отстрижет себе волосы.

«У меня длинные волосы, всегда их носил. Но, если обыграем «Ювентус», отстригу их все, как сделал Раджа Наингголан (полузащитник «Интера» – прим. ред.)», – сказал Ферреро.

Матч против «Ювентуса» пройдет 29 декабря в Турине и начнется в 14:30 по московскому времени.