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    Мане – о расизме в адрес Кулибали: «Мы гордимся своей расой и будем ее защищать»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на расистские проявления в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали во время матча Серии А против «Интера». Сенегалец поддержал соотечественника.

    «Брат. Эти действия не должны задеть тебя. Мы гордимся нашей расой и продолжим защищать ее, равно как и цвета Сенегала», – написал Мане в инстаграме.

    • Фанаты «Интера» изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру.
    • После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.
    • На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: Истаграм Садио Мане

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2728

      84aivengo 25 минут назад

      будь я в гражданскую войну в северной америке,был бы за конфедерацию...

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