Мане – о расизме в адрес Кулибали: «Мы гордимся своей расой и будем ее защищать»

будь я в гражданскую войну в северной америке,был бы за конфедерацию...
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на расистские проявления в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали во время матча Серии А против «Интера». Сенегалец поддержал соотечественника.
«Брат. Эти действия не должны задеть тебя. Мы гордимся нашей расой и продолжим защищать ее, равно как и цвета Сенегала», – написал Мане в инстаграме.
- Фанаты «Интера» изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру.
- После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.
- На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.
Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты