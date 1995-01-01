Мане – о расизме в адрес Кулибали: «Мы гордимся своей расой и будем ее защищать»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане отреагировал на расистские проявления в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали во время матча Серии А против «Интера». Сенегалец поддержал соотечественника.

«Брат. Эти действия не должны задеть тебя. Мы гордимся нашей расой и продолжим защищать ее, равно как и цвета Сенегала», – написал Мане в инстаграме.

Фанаты «Интера» изображали обезьяньи уханья. Неаполитанский клуб три раза просил остановить игру.

После игры главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти отметил, что Кулибали был раздражен.

отметил, что Кулибали был раздражен. На 80-й минуте защитник получил красную карточку за аплодисменты в адрес арбитра.

Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты