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    Тренер «Анжи» Адиев может уйти в «Ахмат» или «Балтику»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев привлек к себе внимание двух клубов. Речь идет об «Ахмате» и «Балтике», выступающей в ФНЛ.

    «Адиев проявил себя в первой части сезона. К его персоне проявляют интерес «Балтика», оставшаяся без тренера после отставки Игоря Ледяхова, и «Ахмат».

    Что касается грозненского клуба, то пока непонятно, в каком качестве там хотят видеть тренера. Вероятность того, что Адиев останется в дагестанской команде – пятьдесят на пятьдесят», – сообщает источник.

    • «Анжи» под руководством Адиева идет в зоне прямого вылета из РПЛ.
    • Ранее тренер допустил, что может покинуть «Анжи».
    • Адиев – уроженец Грозного.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4862

      parevg 4 минуты назад

      Все. посыпался Анжи.

      0
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      Рейтинг: +7243

      vladimir-7 6 минут назад

      В Ахмате есть тренер.

      0
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      Рейтинг: +2791

      Skull_Boy 13 минут назад

      На за каким он там писюном он нужен Ахмату, а у Балтики денег нет

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