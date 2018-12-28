Тренер «Анжи» Адиев может уйти в «Ахмат» или «Балтику»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев привлек к себе внимание двух клубов. Речь идет об «Ахмате» и «Балтике», выступающей в ФНЛ.

«Адиев проявил себя в первой части сезона. К его персоне проявляют интерес «Балтика», оставшаяся без тренера после отставки Игоря Ледяхова, и «Ахмат».

Что касается грозненского клуба, то пока непонятно, в каком качестве там хотят видеть тренера. Вероятность того, что Адиев останется в дагестанской команде – пятьдесят на пятьдесят», – сообщает источник.