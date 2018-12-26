Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

«Нам нужно принять это. Мы должны осознать, что нужно усерднее работать и что нужно немедленно попытаться добиться хорошего результата и вернуть уверенность в себе.

Этот матч был похож на игру с «Кристал Пэлас», мы хорошо начали, но пропустили гол, как только они вошли в нашу штрафную. Мы теряем уверенность в себе в такой ситуации», – сказал Гвардиола.