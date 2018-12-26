Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Гвардиола – о поражении от «Лестера»: «Нужно принять это и усерднее работать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

    «Нам нужно принять это. Мы должны осознать, что нужно усерднее работать и что нужно немедленно попытаться добиться хорошего результата и вернуть уверенность в себе.

    Этот матч был похож на игру с «Кристал Пэлас», мы хорошо начали, но пропустили гол, как только они вошли в нашу штрафную. Мы теряем уверенность в себе в такой ситуации», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице с 44 очками.
    • «Ливерпуль» (51) возглавляет таблице, «Тоттенхэм» (45) идет вторым.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2018 23:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru