Жена Наингголана сообщила, что ей и ее дочерям угрожают в соцсетях

Жена полузащитника «Интера» Раджи Наингголана Клаудиа сообщила об угрозах, поступающих ей и ее дочерям в социальных сетях.

Ранее миланский клуб отстранил игрока сборной Бельгии от тренировок с командой из-за его опозданий на занятия.

Сегодня в интернете появилась аудиозапись, на которой Наингголан заявляет, что хочет вернуться обратно в «Рому».

«Я хочу сказать вам некоторую вещь, беря во внимание все оскорбления и угрозы, поступающие в мой профиль. Я – Клаудиа, и только я читаю все написанное здесь. Никто кроме.

Что касается угроз моих дочерей и меня, то это действительно отвратительно!» – написала Клаудиа в инстаграме.