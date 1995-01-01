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    Жена Наингголана сообщила, что ей и ее дочерям угрожают в соцсетях

    Жена полузащитника «Интера» Раджи Наингголана Клаудиа сообщила об угрозах, поступающих ей и ее дочерям в социальных сетях.

    Ранее миланский клуб отстранил игрока сборной Бельгии от тренировок с командой из-за его опозданий на занятия.

    Сегодня в интернете появилась аудиозапись, на которой Наингголан заявляет, что хочет вернуться обратно в «Рому».

    «Я хочу сказать вам некоторую вещь, беря во внимание все оскорбления и угрозы, поступающие в мой профиль. Я – Клаудиа, и только я читаю все написанное здесь. Никто кроме.

    Что касается угроз моих дочерей и меня, то это действительно отвратительно!» – написала Клаудиа в инстаграме.

    • Полузащитник перешел в «Интер» из «Ромы» летом этого года за 38 миллионов евро, заключив четырехлетний контракт.
    • В текущем сезоне Наингголан провел за миланцев 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.

    Источник: Инстаграм Клаудии Наингголан

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