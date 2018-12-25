Mundo Deportivo: Рамос уйдет из «Реала», если Моуринью возглавит команду

"Mundo Deportivo: Рамос уйдет из «Реала», если Моуринь возглавит команду." "Бомбардирские" дебилы, хоть букву, но пропустят!!!
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал», сообщает Mundo Deportivo.
Ранее уволенный из английского клуба португалец может сменить в должности главного тренера Сантьяго Солари.
По информации источника, в случае назначения португальца защитник и капитан сливочных Серхио Рамос покинет клуб.
Напомним, Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с мадридцами чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.
Согласно ряду европейских СМИ, Моуринью в период руководства королевским клубом конфликтовал с Рамосом. 21-го декабря игрок сборной Испании в ответ на вопрос о Моуринью сказал, что португальца уже пятый год нет в клубе, а журналисты по-прежнему им интересуются.