Mundo Deportivo: Рамос уйдет из «Реала», если Моуринью возглавит команду

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее уволенный из английского клуба португалец может сменить в должности главного тренера Сантьяго Солари.

По информации источника, в случае назначения португальца защитник и капитан сливочных Серхио Рамос покинет клуб.

Напомним, Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с мадридцами чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

Согласно ряду европейских СМИ, Моуринью в период руководства королевским клубом конфликтовал с Рамосом. 21-го декабря игрок сборной Испании в ответ на вопрос о Моуринью сказал, что португальца уже пятый год нет в клубе, а журналисты по-прежнему им интересуются.