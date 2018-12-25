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    Mundo Deportivo: Рамос уйдет из «Реала», если Моуринью возглавит команду

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

    Ранее уволенный из английского клуба португалец может сменить в должности главного тренера Сантьяго Солари.

    По информации источника, в случае назначения португальца защитник и капитан сливочных Серхио Рамос покинет клуб.

    Напомним, Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с мадридцами чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

    Согласно ряду европейских СМИ, Моуринью в период руководства королевским клубом конфликтовал с Рамосом. 21-го декабря игрок сборной Испании в ответ на вопрос о Моуринью сказал, что португальца уже пятый год нет в клубе, а журналисты по-прежнему им интересуются.

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.12.2018 23:30
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2165

      Sergey Z 24 минуты назад

      "Mundo Deportivo: Рамос уйдет из «Реала», если Моуринь возглавит команду." "Бомбардирские" дебилы, хоть букву, но пропустят!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Aaisberg 25 минут назад

      Все уйдут).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      Defensore 26 минут назад

      Давно так не ржал на заголовком. Моуринь блин)

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      Рейтинг: +2165

      Sergey Z > Defensore 10 минут назад

      Да ты такой же: "Давно так не ржал на заголовком."

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      Ответить
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      Рейтинг: +10859

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Мандит Mundo Deportivo! Никто никуда не уйдёт.

      1
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      Рейтинг: +2717

      84aivengo 1 час назад

      тормознуть ему надо... или в сборную уйти

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