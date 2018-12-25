Прядкин: «Дзюба, Акинфеев и Фернандес – лучшие футболисты года. Головину вручил бы премию за лучшую режиссуру»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о лучших футболистах России в 2018 году.

«Дзюба, Акинфеев и Марио Фернандес. Дзюбу назвал потому, что я был внутри команды и честно скажу: он лидер. Он может правильно настроить партнеров и повести их за собой.

Перед Акинфеевым я преклоняю голову. Пересматривал не так давно нарезку его спасений на чемпионате мира. Его мастерство, уверенность и футбольное долгожительство нельзя подвергать сомнению.

Фернандес, хоть он и с бразильскими корнями, но очень был полезен нашей команде.

Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры. Он может подержать мяч, развернуться с ним, направить атаку в иное русло. В матчах с такими непростыми соперниками, как Испания, это было особенно видно», – сказал Прядкин.

Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила будущим вице-чемпионам хорватам.