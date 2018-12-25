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    Прядкин: «Дзюба, Акинфеев и Фернандес – лучшие футболисты года. Головину вручил бы премию за лучшую режиссуру»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о лучших футболистах России в 2018 году.

    «Дзюба, Акинфеев и Марио Фернандес. Дзюбу назвал потому, что я был внутри команды и честно скажу: он лидер. Он может правильно настроить партнеров и повести их за собой.

    Перед Акинфеевым я преклоняю голову. Пересматривал не так давно нарезку его спасений на чемпионате мира. Его мастерство, уверенность и футбольное долгожительство нельзя подвергать сомнению.

    Фернандес, хоть он и с бразильскими корнями, но очень был полезен нашей команде.

    Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры. Он может подержать мяч, развернуться с ним, направить атаку в иное русло. В матчах с такими непростыми соперниками, как Испания, это было особенно видно», – сказал Прядкин.

    Напомним, на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где уступила будущим вице-чемпионам хорватам.

    Источник: «Футбол»

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    25.12.2018 23:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1780

      Yev 23 минуты назад

      Не, Головину за лучшую главную роль в рекламном ролике ЦСКА. Втюхали, так втюхали и у парня башню снесло и по-моему с карьерой будут проблемы.

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      Рейтинг: +2592

      Владислав Vlad 55 минут назад

      Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры.
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      А Черчесов на "хлопушке" стоял.)))

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      Рейтинг: +1496

      Агасфер 1 час назад

      Пусть на арене вновь вещает Прядкин,
      пусть нам сулит успех и благодать,
      но тошно мне-бегу я без оглядки
      в нагретую супругою кровать.

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