Гончаренко: «Звали ли Головина обратно в ЦСКА? С удовольствием. Только в бесплатную аренду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении экс-полузащитника московского клуба Александра Головина за «Монако».

«Каково Головину сейчас в «Монако»? Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, – плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, – хороший.

«Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды.

Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким (бывший главный тренер ЦСКА – прим. ред.): у Головина неограниченный потенциал – даже не знаю, до какого уровня он может дорасти.

Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!» – сказал Гончаренко.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. Летом хавбек перешел в «Монако» за 30 миллионов евро.

В этом сезоне россиянин провел в чемпионате Франции восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

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