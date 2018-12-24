«Ювентус» готов продать Пьянича и Хедиру ради подписания Иско

«Ювентус» готов расстаться с двумя основными футболистами ради приобретения полузащитника «Реала» Иско.

Туринцы готовы продать хавбеков Миралема Пьянича и Сами Хедиру, чтобы финансировать трансфер испанца, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может покинуть мадридский клуб из-за недостатка игрового времени.