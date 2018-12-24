«Ювентус» готов продать Пьянича и Хедиру ради подписания Иско

«Ювентус» готов расстаться с двумя основными футболистами ради приобретения полузащитника «Реала» Иско.
Туринцы готовы продать хавбеков Миралема Пьянича и Сами Хедиру, чтобы финансировать трансфер испанца, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может покинуть мадридский клуб из-за недостатка игрового времени.
- Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
- В текущем сезоне он выходил на поле в 18-ти матчах команды, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- По информации СМИ, Иско хотят купить «Арсенал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Тоттенхэм» и «Челси».