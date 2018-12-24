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    «Ювентус» готов продать Пьянича и Хедиру ради подписания Иско

    «Ювентус» готов расстаться с двумя основными футболистами ради приобретения полузащитника «Реала» Иско.

    Туринцы готовы продать хавбеков Миралема Пьянича и Сами Хедиру, чтобы финансировать трансфер испанца, сообщает Mundo Deportivo.

    Ранее сообщалось, что 26-летний футболист может покинуть мадридский клуб из-за недостатка игрового времени.

    Источник: Mundo Deportivo

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