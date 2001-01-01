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    «Доброе утро, синьоры». «Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони с матча Серии А

    «Дженоа» победил «Аталанту» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

    Перед игрой футболисты Доменико Кришито и Эмилиано Ригони сделали совместное фото. Первый играет за команды из Генуи, аргентинец – за клуб из Бергамо.

    «Доброе утро, синьоры», – говорится в сообщении «Зенита».

    • Кришито играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
    • Ригони выступает за «Аталанту» на правах аренды из петербургского клуба.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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