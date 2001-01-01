«Доброе утро, синьоры». «Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони с матча Серии А

Кришито респект.
«Дженоа» победил «Аталанту» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Перед игрой футболисты Доменико Кришито и Эмилиано Ригони сделали совместное фото. Первый играет за команды из Генуи, аргентинец – за клуб из Бергамо.
«Доброе утро, синьоры», – говорится в сообщении «Зенита».
- Кришито играл за «Зенит» с 2011 по 2018 год.
- Ригони выступает за «Аталанту» на правах аренды из петербургского клуба.
Buongiorno signores! pic.twitter.com/36rTOrwo4s— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 декабря 2018 г.