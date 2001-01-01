«Доброе утро, синьоры». «Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони с матча Серии А

«Дженоа» победил «Аталанту» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Перед игрой футболисты Доменико Кришито и Эмилиано Ригони сделали совместное фото. Первый играет за команды из Генуи, аргентинец – за клуб из Бергамо.

«Доброе утро, синьоры», – говорится в сообщении «Зенита».