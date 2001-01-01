«Милан» не забил в трех матчах Серии А подряд впервые с 2001 года

Интересный факт. Для многих "знаковых имён", в разных чемпионатах получилась яма. Милан, Бавария, Монако, Реал-М, Фенербахче все выглядят середняками. Бороться за чемпионство - речи не идёт. Зацепиться хотя бы за медали.
«Милан» уступил «Фиорентине» (0:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.
Команда Дженнаро Гаттузо не забивает на протяжении трех игр подряд. Это произошло с красно-черными впервые с 2001 года.
Ранее «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Торино» и «Болоньей».
- Гаттузо тренирует «Милан» с осени 2017 года.
- На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.