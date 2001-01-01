Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Милан» не забил в трех матчах Серии А подряд впервые с 2001 года

    «Милан» уступил «Фиорентине» (0:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

    Команда Дженнаро Гаттузо не забивает на протяжении трех игр подряд. Это произошло с красно-черными впервые с 2001 года.

    Ранее «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Торино» и «Болоньей».

    • Гаттузо тренирует «Милан» с осени 2017 года.
    • На данный момент клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2434

      +50/-50 11 минут назад

      Интересный факт. Для многих "знаковых имён", в разных чемпионатах получилась яма. Милан, Бавария, Монако, Реал-М, Фенербахче все выглядят середняками. Бороться за чемпионство - речи не идёт. Зацепиться хотя бы за медали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      salexeich 21 минуту назад

      Просто чёрная полоса, временный спад. Уверен, Милан не опустится ниже 5-го места.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1014

      giluxa1963 23 минуты назад

      да Гатузо пора чемодан ,вокзал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20093

      zico2205 33 минуты назад

      это уже не милан...................

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru