«Милан» не забил в трех матчах Серии А подряд впервые с 2001 года

«Милан» уступил «Фиорентине» (0:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

Команда Дженнаро Гаттузо не забивает на протяжении трех игр подряд. Это произошло с красно-черными впервые с 2001 года.

Ранее «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Торино» и «Болоньей».