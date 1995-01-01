Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    «Ан-Наср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год

    Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может перебраться с Саудовскую Аравию.

    Столичный «Ан-Наср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

    Ранее клубу из Эр-Рияда не удалось договориться с Витором Перейрой («Шанхай СИПГ») и бывшим тренером «Монако» Леонарду Жардимом.

    • Последним клубом Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ», который он возглавлял с ноября 2016 по ноябрь 2017 года.
    • «Зенит» португалец тренировал с марта 2014 по май 2016 года, выиграв с петербуржцами РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru