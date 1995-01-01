«Ан-Наср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год

Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может перебраться с Саудовскую Аравию.
Столичный «Ан-Наср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
Ранее клубу из Эр-Рияда не удалось договориться с Витором Перейрой («Шанхай СИПГ») и бывшим тренером «Монако» Леонарду Жардимом.
- Последним клубом Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ», который он возглавлял с ноября 2016 по ноябрь 2017 года.
- «Зенит» португалец тренировал с марта 2014 по май 2016 года, выиграв с петербуржцами РПЛ, Кубок и Суперкубок России.