«Ан-Наср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год

Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может перебраться с Саудовскую Аравию.

Столичный «Ан-Наср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

Ранее клубу из Эр-Рияда не удалось договориться с Витором Перейрой («Шанхай СИПГ») и бывшим тренером «Монако» Леонарду Жардимом.