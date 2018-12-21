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    «Спорт день за днем»: «Зенит» планирует усилить позиции левого и центрального защитников зимой

    По информации «Спорта день за днем», «Зенит» собирается усилить две позиции в зимнее трансферное окно.

    Петербуржцы планируют приобрести левого и центрального защитников. На место второго петербуржцы по-прежнему рассматривают Джанлуку Манчини из «Аталанту», об интересе к которому уже писалось ранее.

    В числе кандидатов на усиление левого фланга обороны – Диего Лаксальт [игрока «Милана» «Зенит» уже пытался заполучить летом], Робин Госенс («Аталанта») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

    «Зенит» не будет совершать много покупок зимой из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей.

    • После 17-ти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • Команда Сергея Семака вышла в 1/16 Лигу Европы, где встретится с «Фенербахче».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.12.2018 17:50
    Комментарии16
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      Рейтинг: +711

      ZENIT-59 5 часов назад

      Из Спартака увольняют Бокетти, может его пригласить в Зенит?не плохой защитник Может усилит вместе с Ивановичем и Маманой

      1
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      Рейтинг: -2623

      gosproektikabinet 5 часов назад

      хотеть не вредно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +253

      ДВС 7 часов назад

      Эти приобретения нужно было делать летом. Теперь уже более актуальны проблемы в середине поля(вряд ли Нобоа полностью восстановится весной, а Паредес больше глядит в Италию) и нападении (Кокорин сидит в СИЗО, а Дзюба весь перетравмирован). Планирование уже отстаёт от реальной ситуации, а ещё посмотрим, как чётко планы будут претворены и что увидим на поле.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 7 часов назад

      Из одной новости, бомбардир, сделает 100 из разных ресурсов.
      Это пол беды. Одну новость разобьет на 100 частей.
      Чё там по Мамаву и Кокорину? Слышал адвокат пукнул.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3221

      prezent2017 7 часов назад

      Напа надо, напа! Дзюба не нап, а балобол!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2012

      Путник 13 > prezent2017 7 часов назад

      Артём хоть старается и забивает ..а вот Болото вообще пипец...

      6
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      Рейтинг: +3170

      3a zenit 8 часов назад

      да нехера они не купят легионеров,будут до лета тянуть с тем что есть.После обосрамса поменяют тренера,продадут игроков и типо будут строить новую команду.

      1
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      Рейтинг: +4752

      parevg 8 часов назад

      И им еще вратарь нужен, Лунев в последнее время чудить начал.

      0
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      Рейтинг: +4150

      KLIM777 > parevg 8 часов назад

      Гилерме тоже чудит, но в итоге сколько лет уже стоит.

      1
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      Рейтинг: +4752

      parevg > KLIM777 8 часов назад

      Это да, но здесь о Зените речь.

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      Рейтинг: +4150

      KLIM777 > parevg 7 часов назад

      все норм будет, при первых ошибках грех убирать вратаря

      0
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      Рейтинг: +4752

      parevg > KLIM777 7 часов назад

      Согласен, но второй, сильный вратарь все равно нужен, для конкуренции, Лодыгин без конкурента, из голкипера сборной в лавочника превратился.

      0
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      Рейтинг: +4150

      KLIM777 > parevg 7 часов назад

      там на место второго вратаря чуть ли не половина Ленинградской области. Вратарей немерено. Бабурин себя покажет и вернется будет вторым. Если его не продадут

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      Рейтинг: +4752

      parevg > KLIM777 6 часов назад

      Ну, дай Бог!

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      Рейтинг: +607

      smersh45 > KLIM777 5 часов назад

      факт

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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 8 часов назад

      Об этих планах, блин, знает весь футбольный мир. Надо конкретно работать по персоналиям и меньше ля-ля в прессе.

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