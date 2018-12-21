«Спорт день за днем»: «Зенит» планирует усилить позиции левого и центрального защитников зимой

По информации «Спорта день за днем», «Зенит» собирается усилить две позиции в зимнее трансферное окно.

Петербуржцы планируют приобрести левого и центрального защитников. На место второго петербуржцы по-прежнему рассматривают Джанлуку Манчини из «Аталанту», об интересе к которому уже писалось ранее.

В числе кандидатов на усиление левого фланга обороны – Диего Лаксальт [игрока «Милана» «Зенит» уже пытался заполучить летом], Робин Госенс («Аталанта») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

«Зенит» не будет совершать много покупок зимой из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей.