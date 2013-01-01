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    Газзаев: «Главные претенденты на победу в РПЛ – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал главных претендентов на победу в РПЛ. По его словам, за чемпионство будут бороться три команды.

    «На мой взгляд, главные претенденты на победу в Премьер-лиге – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и «Локомотив» со «Спартаком». Все будет зависеть от того, насколько успешно каждый из клубов проведет предсезонную подготовку к весенней части чемпионата. Уже понятно, что именно эти пять команд разыграют места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Если судить по качеству игры, то особняком в нынешнем чемпионате, конечно же, стоит «Краснодар». У команды появился свой узнаваемый стиль. В этом видна работа молодого тренера Мусаева.

    «Зенит» – лидер и обладает квалифицированными игроками. Но хочется видеть более высокое качество футбола в исполнении петербуржцев. Никакого альтернативного способа ведения игры у «Зенита» сейчас нет. Как только Дзюба не выходит на поле – сразу возникают проблемы. Тем не менее турнирная таблица и выход в плей-офф Лиги Европы говорят в пользу «Зенита», а в футболе самое важное– это результат. Для молодого и пока не опытного тренера Семака работа в таком клубе – серьезный вызов», – сказал Газзаев.

    • После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на один балл.

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии24
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      Рейтинг: +717

      Urry 1 час назад

      а Локо?

      0
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      Рейтинг: +17064

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      Трудился, потел за гроши в думе, чтобы выдать этот глубокий анализ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +902

      спанчес 3 часа назад

      краснодар исключаем. При малейшем намеке на чемпионство краснодар сольет домашние игра аут сидерам типа анжи и динамо м и отстанет от чемпиона(который сыграет в последнем туре в ничью) на очко

      0
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      Рейтинг: +902

      спанчес > спанчес 3 часа назад

      и займет третье место,чтобы не дай бог не попа сть в лигу чемпионнов

      0
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      ...
      Рейтинг: +3158

      sochi-2013 > спанчес 3 часа назад

      Теперь, после продажи Магнита, футбол у Галицкого на первом месте, так что посмотрим. Краснодар будет бороться за чемпионство, но не особо затратными средствами и силами. Все будет зависеть от Мусаева.

      0
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      ...
      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > sochi-2013 2 часа назад

      затратными? на админресурс чтоль, в игроцком плане никому не уступают, разве что защита слаба

      0
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > спанчес 2 часа назад

      не свиньи ли твои станут чемпионами? ходишь обижаешься везде

      0
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      ...
      Рейтинг: +9037

      bset > спанчес 2 часа назад

      Краснодар крепнет, опыт получает. Вполне может стать чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +355

      ZENIT84, 4 часа назад

      а то мы без тебя не знали(((вчера царь выступал ты надеюсь ему поклонился?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27629

      Полная Канистра 4 часа назад

      поживём увидим ??????? таракан усатый

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2505

      МАКАРШВЕД 4 часа назад

      ЗЕНИТ с такой игрой отскочит от чемпионства

      0
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      ...
      Рейтинг: +355

      ZENIT84, > МАКАРШВЕД 4 часа назад

      халка купим и все будет нормуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      DENZILLO-Спартак 5 часов назад

      Не понял,Газаич- ты чего дуба даёшь, а почему спартак,локо, рубин списал?!

      1
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      ...
      Рейтинг: +493

      Mirak92 > DENZILLO-Спартак 4 часа назад

      Рубин?)))ты серьезно?

      0
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      Рейтинг: +355

      ZENIT84, > DENZILLO-Спартак 4 часа назад

      потому что вы лохи

      0
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      Рейтинг: +902

      спанчес > DENZILLO-Спартак 3 часа назад

      тулу арсенал почему с писал

      0
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > спанчес 2 часа назад

      они ваши конкуренты кононовские

      0
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      Рейтинг: +18

      kbbros > Mirak92 1 час назад

      рубин возможно в следующем сезоне

      0
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      Рейтинг: +14703

      oyabun 6 часов назад

      Надо быть большого ума человеком чтобы просто перечислить 3 первые команды в турнирной таблице, назвав их главными претендентами на победу . Но для надежности прибавим еще пару команд идущих соответственно на 4-м и 5-м местах и, Вуаля! умнейший прогноз готов. Можно идти забирать гонорар. ))

      4
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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > oyabun 6 часов назад

      до 2032 года можете не беспокоить, там счетчик новый запустили.

      0
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      Рейтинг: +167

      DENZILLO-Спартак > gosproektikabinet 5 часов назад

      Ха,ха! Ну ты прям юморист! А ты за кого болеешь сам- случаем не за нольтрофеич ТАГИЛ?!

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      Рейтинг: -2624

      gosproektikabinet > DENZILLO-Спартак 2 часа назад

      почему так мало золота возле ромба? больше со всем бромонатовских победок давай

      0
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      Рейтинг: +42374

      zigbert > oyabun 1 час назад

      Зато 100% попадание.

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      Рейтинг: +40036

      Рубик Докоян 6 часов назад

      И до начала чемпионата РПЛ было ясно кто будет вести борьбу за попадание в ЛЧ и в ЛЕ. Только вот играя в этих турнирах, пока мало радости для нас.

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