Газзаев: «Главные претенденты на победу в РПЛ – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал главных претендентов на победу в РПЛ. По его словам, за чемпионство будут бороться три команды.

«На мой взгляд, главные претенденты на победу в Премьер-лиге – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и «Локомотив» со «Спартаком». Все будет зависеть от того, насколько успешно каждый из клубов проведет предсезонную подготовку к весенней части чемпионата. Уже понятно, что именно эти пять команд разыграют места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Если судить по качеству игры, то особняком в нынешнем чемпионате, конечно же, стоит «Краснодар». У команды появился свой узнаваемый стиль. В этом видна работа молодого тренера Мусаева.

«Зенит» – лидер и обладает квалифицированными игроками. Но хочется видеть более высокое качество футбола в исполнении петербуржцев. Никакого альтернативного способа ведения игры у «Зенита» сейчас нет. Как только Дзюба не выходит на поле – сразу возникают проблемы. Тем не менее турнирная таблица и выход в плей-офф Лиги Европы говорят в пользу «Зенита», а в футболе самое важное– это результат. Для молодого и пока не опытного тренера Семака работа в таком клубе – серьезный вызов», – сказал Газзаев.

После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на один балл.

Турнирная таблица РПЛ