Раньери: «Сердце футбола – это Моуринью и Конте»

Митрофанушки, ну нет знаний, в Википедию хотя бы загляните. Выиграть с " Порту" вначале своей тренерской карьеры Кубок УЕФА и ЛЧ УЕФА это не достижение у Мауриньо ? Конте трижды подряд с " Юве" выигрывает чемпионат Италии тоже халам-балам ?...
Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери назвал двух коллег, которых считает сердцем футбола. Оба находятся без работы.
«Жозе Моуринью и Антонио Конте вскоре должны вернуться к работе. Они – сердце футбола, поскольку побеждали не в одной стране. Коллеги должны видеть их на поле», – цитирует итальянца Sky Sports.
- Последнее место работы Конте – «Челси», Моуринью – «Манчестер Юнайтед».
- Главное достижение в карьере португальца – победа в Лиге чемпионов с «Интером» (сезон-2009/10).
- Высшее достижение в карьере Конте – победа с «Челси» в АПЛ.