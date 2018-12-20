Раньери: «Сердце футбола – это Моуринью и Конте»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери назвал двух коллег, которых считает сердцем футбола. Оба находятся без работы.

«Жозе Моуринью и Антонио Конте вскоре должны вернуться к работе. Они – сердце футбола, поскольку побеждали не в одной стране. Коллеги должны видеть их на поле», – цитирует итальянца Sky Sports.