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    Раньери: «Сердце футбола – это Моуринью и Конте»

    Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери назвал двух коллег, которых считает сердцем футбола. Оба находятся без работы.

    «Жозе Моуринью и Антонио Конте вскоре должны вернуться к работе. Они – сердце футбола, поскольку побеждали не в одной стране. Коллеги должны видеть их на поле», – цитирует итальянца Sky Sports.

    • Последнее место работы Конте – «Челси», Моуринью – «Манчестер Юнайтед».
    • Главное достижение в карьере португальца – победа в Лиге чемпионов с «Интером» (сезон-2009/10).
    • Высшее достижение в карьере Конте – победа с «Челси» в АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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    20.12.2018 20:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Митрофанушки, ну нет знаний, в Википедию хотя бы загляните. Выиграть с " Порту" вначале своей тренерской карьеры Кубок УЕФА и ЛЧ УЕФА это не достижение у Мауриньо ? Конте трижды подряд с " Юве" выигрывает чемпионат Италии тоже халам-балам ?...

      1
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      Рейтинг: +193

      rossonero666 > Рубик Докоян 4 часа назад

      У Конте на мой субъективный взгляд евро 2016 достижение посерьёзней, чем халам-балам с Юве

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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > rossonero666 4 часа назад

      На твой субъективный взгляд поясни мне, что такое евро 2016г ?

      1
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      Рейтинг: +193

      rossonero666 > Рубик Докоян 3 часа назад

      игра была у сборной несмотря на отсутствие звёзд, дошли до 1/4 и проиграли немцам лишь по пенальти. А с Юве в сериале где нет достойной конкуренции и тренер газмяса бы скудетто взял.

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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > rossonero666 3 часа назад

      Ни в какое сравнение не идёт, то что ты приводишь. Игра на евро и титулы и достижения достигнутые Конте с Юве и Челси в национальных чемпионатах. Газмясо как ты пишешь и в РПЛ в нулевые годы много чего выиграл ?

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      Рейтинг: +135

      JellyBean 5 часов назад

      Моуриньо еще с Порту выигрывал ЛЧ вообще то..стыдно не знать такое..

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