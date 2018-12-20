Конте заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

После Челси в МЮ . Дубль два?
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте входит в шорт-лист на пост тренера «Манчестер Юнайтед».
18 декабря «МЮ» уволил Жозе Моуринью, назначив Уле-Гуннара Сульшера временно исполняющим обязанности до конца сезона, но продолжает поиски постоянного главного тренера.
Как сообщает The Telegraph, итальянский специалист заинтересован в работе в «Юнайтед».
Кроме того, у Конте хорошие отношения с полузащитником манкунианцев Полем Погба. Они вместе работали в «Ювентусе.
- Конте находится без работы после увольнения из «Челси» летом этого года.
- Ранее к нему проявляли интерес «Интер», «Рома», «Реал», «ПСЖ».
- Конте – трехкратный чемпион Серии А с «Ювентусом», победитель АПЛ с «Челси».