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    Конте заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте входит в шорт-лист на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

    18 декабря «МЮ» уволил Жозе Моуринью, назначив Уле-Гуннара Сульшера временно исполняющим обязанности до конца сезона, но продолжает поиски постоянного главного тренера.

    Как сообщает The Telegraph, итальянский специалист заинтересован в работе в «Юнайтед».

    Кроме того, у Конте хорошие отношения с полузащитником манкунианцев Полем Погба. Они вместе работали в «Ювентусе.

    • Конте находится без работы после увольнения из «Челси» летом этого года.
    • Ранее к нему проявляли интерес «Интер», «Рома», «Реал», «ПСЖ».
    • Конте – трехкратный чемпион Серии А с «Ювентусом», победитель АПЛ с «Челси».

    Источник: The Telegraph

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    20.12.2018 17:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3834

      XaXatyn 7 часов назад

      После Челси в МЮ . Дубль два?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      EsKamilio 8 часов назад

      Нафиг не нужен, атмосферу в команде он точно лучше не сделает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1275

      Кlaksvikar Ittrotarselag 9 часов назад

      Вряд ли. После Жозе и Ван Гала боссам МЮ наверняка захочется кого-нибудь поспокойнее..

      1
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      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 9 часов назад

      А вообще источник ..... все понятно.

      0
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      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 9 часов назад

      Слуцкий в шорст-лист входит?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +1006

      Павел Буре 9 часов назад

      Вот не пойму за чем надо было назначать сульшера?? чтобы летом поставить другого тренера, боюсь опять начнется чехарда тренеров в МЮ.

      2
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      Рейтинг: +4632

      Cules2013 > Павел Буре 7 часов назад

      Реал - самый успешный клуб 21 века по трофеям, а у них чехарда с тренерами, кажется, что была всегда. Все как-то вцепились в идею, что у каждого клуба должен быть свой САФ, что хороший тренер должен найти свою команду и долго и плодотворно с ней работать. А вам не кажется, что это исключение, а не правило, что это некий консерватизм и анахронизм, и с точки зрения, как психологии, так и банальной теории вероятностей - именно схема "отработал 2-3 года, выжал всё из команды, затем нужен новый мотиватор, лидер, новые идеи" будет давать наибольшую эффективность. Много Венгер выиграл с Арсеналом? Вам нравилась такая стабильность, похожая на зыбучие пески - и не туда, и не сюда? Это застой вообще-то называется, а стабильность - это планомерный рост.
      Дело не в смене тренеров как таковой, даже не в том, сколько каждый тренер отработал лет, а качество тренеров, их талант. Тот же Зидан за 3 года добился того, что САФ и прочие легенды тренерского цеха за всю жизнь не смогли.
      Дело не в смене тренеров, а в том, что ни Мойес, ни ван Гал, ни Моуриньо не были подходящими кандидатурами для МЮ. И Сульшер подолжит этот список, к гадалке не ходи. Он был великим игроком, но тренер он такой же, что и Гаттузо, Зеедорф, Невилл и т.п.

      0
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      Рейтинг: +1727

      panmon 9 часов назад

      Только не Конте!
      Верните лучше Моуриньо назад!

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