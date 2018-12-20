Конте заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте входит в шорт-лист на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

18 декабря «МЮ» уволил Жозе Моуринью, назначив Уле-Гуннара Сульшера временно исполняющим обязанности до конца сезона, но продолжает поиски постоянного главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, итальянский специалист заинтересован в работе в «Юнайтед».

Кроме того, у Конте хорошие отношения с полузащитником манкунианцев Полем Погба. Они вместе работали в «Ювентусе.