«Написал заявление после поражения в Казани». Галактионов – об уходе из «Ахмата» и работе в молодежной сборной

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об уходе из «Ахмата» в апреле, новой работе и шансах молодых футболистов в чемпионате России.

Об «Ахмате»

– После поражения в Казани я написал заявление. Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей «Ахмат» прошел без поражений, в Москве добился ничьей с «Локомотивом», обыграл «Спартак» и финишировал на девятом месте.

Что стало последней каплей?

– Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.

– Оно было спонтанным?

– Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу.

О «Спартаке»

– «Спартак» – клуб специфический, миллион подводных камней. Как полагаете, получится там у Кононова?

– Хотелось бы. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть, организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне. А все остальное… Зачем гадать? Поживем – увидим.

– Сергей Юран считает, что в «Спартаке» тренеру нужен кнут. Пытаюсь представить его в руках Олега Георгиевича – и не могу.

– Поверьте, это обманчивое впечатление. Человек он не слишком эмоциональный, зато очень требовательный. Умеет быть жестким. Опыт работы уже большой, так что жизнь научила…

– …Резать мясо?

– Скажу иначе – принимать решения.

О молодых россиянах в РПЛ

– Я очень рад, что ребята востребованы Значит, мы в них не ошиблись. Максименко, Рассказов и Ломовицкий – в «Спартаке». Чалов, Кучаев, Хосонов – в ЦСКА, летом из «Уфы»»к ним присоединился Обляков. Лысов – в «Локомотиве».

Жалко, травмы замучили Терехова. В «Динамо» на него всерьез рассчитывали. Обидно и за Махатадзе, которой у нас был капитаном. У Георгия шикарные данные, но в «Рубине» не сложилось, поехал по арендам, целый год потерял. Сейчас в «Казанке». Надеюсь, еще прибавит.

– Был футболист, в которого не верили – а у него пошло?

– На юношеском чемпионате России с большими перепадами играл Обляков. Вроде задатки хорошие, но какой-то вялый. Потом выяснилось – то ли травма беспокоила, то ли болел. Все изменилось в 2016-м на Мемориале Гранаткина, где выступал за сборную Санкт-Петербурга. Наколотил шесть мячей, получил приз лучшему игроку турнира. Дали Ивану шанс в сборной, и тут показал себя во всей красе, сразу завоевал место в основе.

7-го декабря Галактионов принял обязанности и.о. главного тренера России-U21, 19-го декабря – занял полноценную должность.