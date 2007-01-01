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    «Написал заявление после поражения в Казани». Галактионов – об уходе из «Ахмата» и работе в молодежной сборной

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал об уходе из «Ахмата» в апреле, новой работе и шансах молодых футболистов в чемпионате России.

    Об «Ахмате»

    – После поражения в Казани я написал заявление. Команде нужна была хорошая встряска. Жизнь показала – все правильно сделал. Оставшиеся шесть матчей «Ахмат» прошел без поражений, в Москве добился ничьей с «Локомотивом», обыграл «Спартак» и финишировал на девятом месте.

    Что стало последней каплей?

    – Отсутствие результата. Когда его нет, а внутри штаба происходят не вполне понятные диалоги, надо принимать решение.

    – Оно было спонтанным?

    – Нет. Это не эмоциональный всплеск, а взвешенный шаг. Я осознавал, что тут варианта два. Либо ситуацию переворачиваем, либо ухожу.

    О «Спартаке»

    – «Спартак» – клуб специфический, миллион подводных камней. Как полагаете, получится там у Кононова?

    – Хотелось бы. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть, организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне. А все остальное… Зачем гадать? Поживем – увидим.

    – Сергей Юран считает, что в «Спартаке» тренеру нужен кнут. Пытаюсь представить его в руках Олега Георгиевича – и не могу.

    – Поверьте, это обманчивое впечатление. Человек он не слишком эмоциональный, зато очень требовательный. Умеет быть жестким. Опыт работы уже большой, так что жизнь научила…

    – …Резать мясо?

    – Скажу иначе – принимать решения.

    О молодых россиянах в РПЛ

    – Я очень рад, что ребята востребованы Значит, мы в них не ошиблись. Максименко, Рассказов и Ломовицкий – в «Спартаке». Чалов, Кучаев, Хосонов – в ЦСКА, летом из «Уфы»»к ним присоединился Обляков. Лысов – в «Локомотиве».

    Жалко, травмы замучили Терехова. В «Динамо» на него всерьез рассчитывали. Обидно и за Махатадзе, которой у нас был капитаном. У Георгия шикарные данные, но в «Рубине» не сложилось, поехал по арендам, целый год потерял. Сейчас в «Казанке». Надеюсь, еще прибавит.

    – Был футболист, в которого не верили – а у него пошло?

    – На юношеском чемпионате России с большими перепадами играл Обляков. Вроде задатки хорошие, но какой-то вялый. Потом выяснилось – то ли травма беспокоила, то ли болел. Все изменилось в 2016-м на Мемориале Гранаткина, где выступал за сборную Санкт-Петербурга. Наколотил шесть мячей, получил приз лучшему игроку турнира. Дали Ивану шанс в сборной, и тут показал себя во всей красе, сразу завоевал место в основе.

    7-го декабря Галактионов принял обязанности и.о. главного тренера России-U21, 19-го декабря – занял полноценную должность.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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