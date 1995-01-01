Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Фортуне», «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт»

    «Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 1:2.

    Дортмундской клуб с 39-ю очками остался на первой строчке в таблице, «Фортуна» с 15-ю очками поднялась на 15-ю строчку.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Герта – Аугсбург – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Хинтереггер, 8; 1:1 – Леки, 28; 2:1 – Дуда, 31; 2:2 – Чжа Чхоль, 39.

    Вольфсбург – Штутгарт – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гилавоги, 24; 2:0 – Вегхорст, 44.

    Фортуна – Боруссия Д – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лукебакио, 22; 2:0 – Зиммер, 56; 2:1 – Алькасер, 81.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      КЭТиК 9 часов назад

      Наконец и Дортмунд начал спотыкаться.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104750
    #2
    Zenit-84
    76173
    #3
    Андрей Ермошин
    67079
    #4
    Chernyi Lis
    65100
    #5
    DeMoN-FCMU
    62818
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru