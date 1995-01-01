Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Фортуне», «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт»

«Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 1:2.

Дортмундской клуб с 39-ю очками остался на первой строчке в таблице, «Фортуна» с 15-ю очками поднялась на 15-ю строчку.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Герта – Аугсбург – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Хинтереггер, 8; 1:1 – Леки, 28; 2:1 – Дуда, 31; 2:2 – Чжа Чхоль, 39.

Вольфсбург – Штутгарт – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гилавоги, 24; 2:0 – Вегхорст, 44.

Фортуна – Боруссия Д – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лукебакио, 22; 2:0 – Зиммер, 56; 2:1 – Алькасер, 81.

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