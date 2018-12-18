Фирмино: «Декабрь – важный период для «Ливерпуля». Часто это решающий месяц для чемпионства»

Надо побеждать что бы укрепить лидирующее положение.
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от декабрьских матчей в АПЛ.
«Декабрь – особенный месяц для АПЛ. Проходит много игр, часто это решающий месяц для чемпионства. Это очень важный период для «Ливерпуля».
Сложно идти в лиге без поражений, это возможно, только если усердно работать. Это то, чем мы и занимались с самого начала – с момента, как начали предсезонную подготовку.
Мы должны оставаться сфокусированными и должны бороться до конца, чтобы достичь своих целей», – сказал Фирмино.
Матчи «Ливерпуля» в АПЛ декабре:
- «Эвертон» (победа дома 1:0)
- «Бернли» (победа в гостях 3:1)
- «Борнмут» (победа в гостях 4:1)
- «Манчестер Юнайтед» (победа дома 3:1)
- «Вулверхэмптон» (в гостях, 21 декабря)
- «Ньюкасл» (дома, 26 декабря)
- «Арсенал» (дома, 29 декабря)