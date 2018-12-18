Фирмино: «Декабрь – важный период для «Ливерпуля». Часто это решающий месяц для чемпионства»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от декабрьских матчей в АПЛ.

«Декабрь – особенный месяц для АПЛ. Проходит много игр, часто это решающий месяц для чемпионства. Это очень важный период для «Ливерпуля».

Сложно идти в лиге без поражений, это возможно, только если усердно работать. Это то, чем мы и занимались с самого начала – с момента, как начали предсезонную подготовку.

Мы должны оставаться сфокусированными и должны бороться до конца, чтобы достичь своих целей», – сказал Фирмино.

Матчи «Ливерпуля» в АПЛ декабре: