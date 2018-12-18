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    Фирмино: «Декабрь – важный период для «Ливерпуля». Часто это решающий месяц для чемпионства»

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от декабрьских матчей в АПЛ.

    «Декабрь – особенный месяц для АПЛ. Проходит много игр, часто это решающий месяц для чемпионства. Это очень важный период для «Ливерпуля».

    Сложно идти в лиге без поражений, это возможно, только если усердно работать. Это то, чем мы и занимались с самого начала – с момента, как начали предсезонную подготовку.

    Мы должны оставаться сфокусированными и должны бороться до конца, чтобы достичь своих целей», – сказал Фирмино.

    Матчи «Ливерпуля» в АПЛ декабре:

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    18.12.2018 22:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      Надо побеждать что бы укрепить лидирующее положение.

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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/miopres

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      Рейтинг: +5363

      Вомбат 14 часов назад

      Хозяева у обеих команд, претендующих на золото, одинаково противные. Но Манчестер Сити играет интереснее, чем Ливерпуль. А потому лично я надеюсь, что этой команде удастся повторить успех прошлого сезона.

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      Рейтинг: +246

      Platon Faustov 15 часов назад

      а в начале января еще и манчестер сити )

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      Рейтинг: +704

      Ljungberg9 15 часов назад

      С канонирами точно легко не будет.

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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 15 часов назад

      Есть возможность пройти декабрь без потерь.

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