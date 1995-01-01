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    Директор «Фенербахче»: «В Россию отправляемся как к себе домой»

    Директор международного отдела «Фенербахче» Тургут Ачар прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Команда из Стамбула сыграет с «Зенитом».

    «Мы провели очень много матчей с российскими командами и отправляемся в Россию уже как к себе домой. Нам очень приятно каждый раз, когда нам достается российская команда и есть возможность посетить вашу страну.

    На этот раз соперником становится клуб из Санкт-Петербурга. Безусловно, мы ждем этой поездки и ждем момента, когда ваша команда приедет к нам в гости. Будем очень рады видеть и приветствовать вас в Стамбуле. Мы ждем вашу команду и болельщиков вашей команды у нас дома.

    Это будет радость и удовольствие – принимать еще один российский клуб», – сказал Ачар.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2328

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Обратно вас спустят по трубе.
      Южный поток.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      BlackMurder 3 часа назад

      Да играйте уже в россии, ривер плейт и бока играют в испании, и вы катайте чамп у нас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      Стаz 5 часов назад

      Солидно подлизал

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3137

      3a zenit > Стаz 5 часов назад

      это называется уважение,тормоз.

      2
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      Рейтинг: +508

      Стаz > 3a zenit 3 часа назад

      Вас в Питере походу всех так уважают

      -1
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      Рейтинг: +3137

      3a zenit > Стаz 2 часа назад

      вообще-то он про всю страну сказал,тормоз.

      -1
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      Рейтинг: +508

      Стаz > 3a zenit 2 часа назад

      Я помню как Локо в Турции приветствовали, что с ножевыми ранениями там наши фанаты были, не так давно. Да и почему ты тормозом подписываешься? Если это твое погонял, то пиши хотя бы с большой буквы

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