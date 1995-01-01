Директор «Фенербахче»: «В Россию отправляемся как к себе домой»

Директор международного отдела «Фенербахче» Тургут Ачар прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Команда из Стамбула сыграет с «Зенитом».

«Мы провели очень много матчей с российскими командами и отправляемся в Россию уже как к себе домой. Нам очень приятно каждый раз, когда нам достается российская команда и есть возможность посетить вашу страну.

На этот раз соперником становится клуб из Санкт-Петербурга. Безусловно, мы ждем этой поездки и ждем момента, когда ваша команда приедет к нам в гости. Будем очень рады видеть и приветствовать вас в Стамбуле. Мы ждем вашу команду и болельщиков вашей команды у нас дома.

Это будет радость и удовольствие – принимать еще один российский клуб», – сказал Ачар.