Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов «Спартака»

Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

Красно-белые объявили о покупке 21-летнего футболиста у «Флуминенсе» вчера, 17-го декабря.

«Счастлив и горд из-за перехода «Спартак». Спасибо за усилия, приложенные для осуществления этого трансфера.

Я приложу максимум усилий и посвящу всего себя защите цветов клуба и прогрессу. Давай сделаем это!» – написал бразилец в инстаграме.

text text text Публикация от text (@ayrton97_) 17 Дек 2018 в 11:22 PST

«Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне