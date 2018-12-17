Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов «Спартака»

признайся что ты сын Пепе ну копия вылитая? а так желаем успеха в новом клубе
Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Красно-белые объявили о покупке 21-летнего футболиста у «Флуминенсе» вчера, 17-го декабря.
«Счастлив и горд из-за перехода «Спартак». Спасибо за усилия, приложенные для осуществления этого трансфера.
Я приложу максимум усилий и посвящу всего себя защите цветов клуба и прогрессу. Давай сделаем это!» – написал бразилец в инстаграме.
«Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне