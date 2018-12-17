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    Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов «Спартака»

    Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

    Красно-белые объявили о покупке 21-летнего футболиста у «Флуминенсе» вчера, 17-го декабря.

    «Счастлив и горд из-за перехода «Спартак». Спасибо за усилия, приложенные для осуществления этого трансфера.

    Я приложу максимум усилий и посвящу всего себя защите цветов клуба и прогрессу. Давай сделаем это!» – написал бразилец в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@ayrton97_)

    «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

    Источник: Инстаграм Айртона Лукаса

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +27472

      Полная Канистра 4 часа назад

      признайся что ты сын Пепе ну копия вылитая? а так желаем успеха в новом клубе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41693

      zigbert 4 часа назад

      Ждем надежной игры в обороне.Удачи в Спартаке!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 5 часов назад

      ...цветы запоздалые...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4459

      Т34 7 часов назад

      Посмотрим на этот экзотический фрукт в игре. Говорить и выпендриваться в инстаграме сейчас все научились. Одно хорошо, что придет к началу подготовки команды ко второй половине чемпионата. Будет время и для адаптации, и для ознакомления с командой, и показа товара лицом, на что он способен. Хотелось бы, чтобы получился из него толковый защитник, но любой молодой бразилец, оторванный от своей привычной среды, это кот в мешке. Пусть этот кот Айртон окажется породистым. А мы пожелаем ему удачи в Спартаке, а Спартаку удачи в его приобретении.

      5
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      Рейтинг: +276

      SaveAS 7 часов назад

      welcome to Russia

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      ribavadim 10 часов назад

      Приходят в Спартак а играют за Валидолъ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      Superviser77 11 часов назад

      Все такие громкие заявления делают ртом, а ногами и головой нихрена....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2534

      Владислав Vlad 14 часов назад

      Ну, если ты не в напарники к Педроше пришёл, то добро пожаловать.)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > Владислав Vlad 6 часов назад

      нет уж!!у роши напарников хоть отбавляй!!

      1
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