Парфенов: «В паре «Краснодар» – «Байер» отдам предпочтение немцам»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Специалист считает, что «Краснодар» не пройдет «Байер».

«Фенербахче» начинают дома, там всегда играть нелегко. Но «Зениту» по силам пройти соперника. Главное, хорошо сыграть в Турции.

Что касается «Краснодара», то просто пожелаю ему удачи. «Байер» — очень сильный соперник. Плюс немцы раньше начинают сезон, поэтому отдам им небольшое предпочтение. Но разница в коэффициентах 5-10 процентов», – сказал тренер.

Матчи состоятся в феврале.

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