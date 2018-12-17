Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Парфенов: «В паре «Краснодар» – «Байер» отдам предпочтение немцам»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов. Специалист считает, что «Краснодар» не пройдет «Байер».

    «Фенербахче» начинают дома, там всегда играть нелегко. Но «Зениту» по силам пройти соперника. Главное, хорошо сыграть в Турции.

    Что касается «Краснодара», то просто пожелаю ему удачи. «Байер» — очень сильный соперник. Плюс немцы раньше начинают сезон, поэтому отдам им небольшое предпочтение. Но разница в коэффициентах 5-10 процентов», – сказал тренер.

    Матчи состоятся в феврале.

    Что нужно знать о наших соперниках в ЛЕ. За две минуты

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 22:46
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 5 часов назад

      Все будет зависеть от того , в каком состоянии подойдут обе команды к этому поединку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      RP 14 часов назад

      немцы однозначно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Yev 15 часов назад

      Байер сейчас нестабилен, впрочем, как и Краснодар. По-моему всё решит случай или судья. По мне так обе команды одиннаковы. В любом случае - болеем за НАШИХ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      koli4ka 15 часов назад

      Димон предсказал, Димон в коэффициентах силён,сделал выбор в пользу сильнейшего по делу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1354

      Агасфер 16 часов назад

      Фома-неверующий.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru