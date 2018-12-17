Кононов: «У Айртона есть недостатки, его придется обучать»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал оценку первому зимнему приобретению команды – крайнему защитнику Айртону Лукасу. Игрок пришел из «Флуминенсе».

«Работает селекционный отдел, достаточно серьезно – есть много кандидатов на любую позицию. Понятно, что нам нужно выявлять определенные наши проблемы на позициях, и мы ищем игрока.

У меня было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост, учебу.

Я был в Бразилии, там достаточно высокий уровень чемпионата, просто так молодой игрок никогда не заиграет. Значит, он должен иметь какие-то качества и уровень. Но чемпионат Бразилии немного медленнее, чем чемпионаты Европы. Чемпионат России где-то более силовой, быстрее.

Адаптация Айртона должна быть. Под стиль, который нам нужен, он подходит

Айртон — молодой игрок, который входит в состав сборной Бразилии U20-U21. Играет на позиции левого защитника, но до этого пробовался и в полузащите, и даже в нападении. Он имеет хорошую стартовую скорость, выносливость, хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.

У него достаточно много хороших качеств, но есть и определeнные недостатки. Так как это игрок молодой, я уверен, что придeтся столкнуться с определeнными тактическими проблемами. Его придeтся обучать и направлять», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Айртон – левый защитник.

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