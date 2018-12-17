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    Кононов: «У Айртона есть недостатки, его придется обучать»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал оценку первому зимнему приобретению команды – крайнему защитнику Айртону Лукасу. Игрок пришел из «Флуминенсе».

    «Работает селекционный отдел, достаточно серьезно – есть много кандидатов на любую позицию. Понятно, что нам нужно выявлять определенные наши проблемы на позициях, и мы ищем игрока.

    У меня было пять кандидатов. Из них мы выбрали этого игрока. Понятно, что за мной первое слово. Мне он понравился многими качествами. Надеюсь, на его дальнейший рост, учебу.

    Я был в Бразилии, там достаточно высокий уровень чемпионата, просто так молодой игрок никогда не заиграет. Значит, он должен иметь какие-то качества и уровень. Но чемпионат Бразилии немного медленнее, чем чемпионаты Европы. Чемпионат России где-то более силовой, быстрее.

    Адаптация Айртона должна быть. Под стиль, который нам нужен, он подходит

    Айртон — молодой игрок, который входит в состав сборной Бразилии U20-U21. Играет на позиции левого защитника, но до этого пробовался и в полузащите, и даже в нападении. Он имеет хорошую стартовую скорость, выносливость, хороший дриблинг, умеет вести силовую борьбу.

    У него достаточно много хороших качеств, но есть и определeнные недостатки. Так как это игрок молодой, я уверен, что придeтся столкнуться с определeнными тактическими проблемами. Его придeтся обучать и направлять», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

    Айртон – левый защитник.

    «Спартак» купил молодого бразильца. Он похож на Пепе, но только внешне

    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2018 19:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2534

      Владислав Vlad 14 часов назад

      Кочергин и этого переживёт. Или пережуёт.....)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2433

      ivany4 15 часов назад

      Я так понял, что это очередной Нимели и иже с ним, что пылят в Спартаке-2 и молодежке.
      А может быть разогнать всю академию и покупать нормальных игроков, дешевле будет?!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 16 часов назад

      Теперь еще и обучать придется. За такие деньги надо готовых брать.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +27471

      Полная Канистра 17 часов назад

      ох уж эти таинственные покупки вся проблема тут в том может он заиграть или не сможет ? ну раз уж взяли то и работайте с ним до конца а не так чтобы на лавочке сидел

      5
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      Рейтинг: +28

      Рафаел 11 17 часов назад

      Чемпионат бразилии ну ооооччччеееенннньььь медленный!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +299

      Bobafett 17 часов назад

      Так он левый или правый?

      2
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      Рейтинг: +2785

      violator20 > Bobafett 17 часов назад

      Сейчас посмотрел ролик Борзыкина, точно левый. А то я уже сам засмоневался)

      1
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      Рейтинг: +1976

      Спартач80 > violator20 17 часов назад

      Так у него рабочая левая,правая совсем плоха,читал обзор по нему и видосы смотрел.

      2
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      Рейтинг: +2785

      violator20 18 часов назад

      Вообще-то он левый защитник.

      3
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      Рейтинг: +337

      Baggio1986 18 часов назад

      Чемпионат Бразилии медленней,чем Российский???

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      Рейтинг: +2785

      violator20 > Baggio1986 18 часов назад

      Ну голов там не много забивают.

      3
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      Рейтинг: +1354

      Агасфер 18 часов назад

      Ну вот,началось...Тогда рано Глушака выгонять,без годков ещё никому никого обучить не удалось.

      1
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      Рейтинг: +259

      Аден 18 часов назад

      На это есть вы, Олег Георгиевич, сделайте то, что вам нужно. Удачи.

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