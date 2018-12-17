Агент: «Интерес «Зенита» к Ману? Пока не готова это обсуждать. Подождем перерыва в чемпионате Румынии»

Футбольный агент Анамария Продан, представляющий интересы полузащитника ФКСБ Денниса Мана, заявил, что пока не готов обсуждать возможный переход 20-летнего футболиста в «Зенит».

Ранее сообщалось, что румын входит в сферу интересов петербургского клуба, «Ромы», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехта» и «Фенербахче».

ФКСБ намерен продать Мана не менее чем за 30 миллионов евро.

«Интерес «Зенита»? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии и потом уже будем смотреть», – сказала Продан.

В текущем сезоне Ман отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 19-ти играх за бухарестский клуб.