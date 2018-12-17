Агент: «Интерес «Зенита» к Ману? Пока не готова это обсуждать. Подождем перерыва в чемпионате Румынии»

30млн евро? Новый Данни? Халка брали дороже, но там уже был известный мастер. Сейчас такие деньги с такими мутными перспективами могут только в АПЛ кинуть без вопросов, но там и требования жёстче. У нас в РПЛ Влашич звезда, а в АПЛ не тянет на проход в основу. Для Зенита 30млн. евро станет первым и последним трансфером несвободного агента в этом сезоне.
Футбольный агент Анамария Продан, представляющий интересы полузащитника ФКСБ Денниса Мана, заявил, что пока не готов обсуждать возможный переход 20-летнего футболиста в «Зенит».
Ранее сообщалось, что румын входит в сферу интересов петербургского клуба, «Ромы», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехта» и «Фенербахче».
ФКСБ намерен продать Мана не менее чем за 30 миллионов евро.
«Интерес «Зенита»? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии и потом уже будем смотреть», – сказала Продан.
В текущем сезоне Ман отметился шестью голами и двумя результативными передачами в 19-ти играх за бухарестский клуб.