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    «Зенит», «МЮ», «Рома» и «Андерлехт» интересуются 20-летним румынским полузащитником 

    Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «ФКСБ» Деннисом Маном. Об этом сообщает румынский сайт Digisport. Среди претендентов на футболиста называются «Зенит», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт» и «Фенербахче».

    Румынский клуб планирует получит 30 миллионов евро за 20-летнего игрока и уже отклонил предложение о трансфере за 13 миллионов.

    Анамария Продан, агент футболиста:

    «Он нужен французскому клубу, супер-клубу из Англии. Я не просто говорю, ведется работа. Будь он немцем или бельгийцем, его бы уже продали за эту сумму», – сказал Продан.

    В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман сыграл в 19 матчах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

    Источник: Digisport

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    17.12.2018 01:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +700

      lotsman 17 декабря, 14:58

      Ман, Мун, Мон............. а оно нам надо?



      0
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      Рейтинг: +322

      qawzsexdr 17 декабря, 10:40

      Как всегда, чем ближе трансферное окно, тем больше уток

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