«Зенит», «МЮ», «Рома» и «Андерлехт» интересуются 20-летним румынским полузащитником 

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «ФКСБ» Деннисом Маном. Об этом сообщает румынский сайт Digisport. Среди претендентов на футболиста называются «Зенит», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт» и «Фенербахче».

Румынский клуб планирует получит 30 миллионов евро за 20-летнего игрока и уже отклонил предложение о трансфере за 13 миллионов.

Анамария Продан, агент футболиста:

«Он нужен французскому клубу, супер-клубу из Англии. Я не просто говорю, ведется работа. Будь он немцем или бельгийцем, его бы уже продали за эту сумму», – сказал Продан.

В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман сыграл в 19 матчах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.