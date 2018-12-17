Сегодня «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Удачи нашим командам!
Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15:00 по московскому времени.
«Зенит» попал в число сеянных команд, «Краснодар» – в число несеянных.
Кроме «Зенита», в число сеянных попали 11 победителей групп и три клуба, занявших третьи места в Лиге чемпионов. Список выглядит следующим образом:
- «Зенит»;
- «Арсенал», «Челси» (оба – Англия);
- «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия);
- «Динамо» (Хорватия);
- «Динамо» (Украина);
- «Генк» (Бельгия);
- «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все – Испания);
- «Зальцбург» (Австрия);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Интер», «Наполи» (оба – Италия).
В число несеяных команд вошли:
- «Краснодар»;
- БАТЭ (Белоруссия);
- «Селтик» (Шотландия);
- «Фенербахче», «Галатасарай» (оба – Турция);
- «Лацио» (Италия);
- «Мальмe» (Швеция);
- «Олимпиакос» (Греция);
- «Рапид» (Австрия);
- «Ренн» (Франция);
- «Спортинг» (Португалия);
- «Славия», «Виктория» (оба – Чехия);
- «Цюрих» (Швейцария);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Шахтер» (Украина).
Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны. Российские и украинские команды при жеребьевке будут разведены.