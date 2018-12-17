Сегодня «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15:00 по московскому времени.

«Зенит» попал в число сеянных команд, «Краснодар» – в число несеянных.

Кроме «Зенита», в число сеянных попали 11 победителей групп и три клуба, занявших третьи места в Лиге чемпионов. Список выглядит следующим образом:

«Зенит»;

«Арсенал», «Челси» (оба – Англия);

«Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия);

«Динамо» (Хорватия);

«Динамо» (Украина);

«Генк» (Бельгия);

«Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все – Испания);

«Зальцбург» (Австрия);

«Бенфика» (Португалия);

«Интер», «Наполи» (оба – Италия).

В число несеяных команд вошли:

«Краснодар»;

БАТЭ (Белоруссия);

«Селтик» (Шотландия);

«Фенербахче», «Галатасарай» (оба – Турция);

«Лацио» (Италия);

«Мальмe» (Швеция);

«Олимпиакос» (Греция);

«Рапид» (Австрия);

«Ренн» (Франция);

«Спортинг» (Португалия);

«Славия», «Виктория» (оба – Чехия);

«Цюрих» (Швейцария);

«Брюгге» (Бельгия);

«Шахтер» (Украина).

Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны. Российские и украинские команды при жеребьевке будут разведены.