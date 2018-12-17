Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Сегодня «Зенит» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы

    Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    «Зенит» попал в число сеянных команд, «Краснодар» – в число несеянных.

    Кроме «Зенита», в число сеянных попали 11 победителей групп и три клуба, занявших третьи места в Лиге чемпионов. Список выглядит следующим образом:

    • «Зенит»;
    • «Арсенал», «Челси» (оба – Англия);
    • «Байер», «Айнтрахт» (оба – Германия);
    • «Динамо» (Хорватия);
    • «Динамо» (Украина);
    • «Генк» (Бельгия);
    • «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все – Испания);
    • «Зальцбург» (Австрия);
    • «Бенфика» (Португалия);
    • «Интер», «Наполи» (оба – Италия).

    В число несеяных команд вошли:

    • «Краснодар»;
    • БАТЭ (Белоруссия);
    • «Селтик» (Шотландия);
    • «Фенербахче», «Галатасарай» (оба – Турция);
    • «Лацио» (Италия);
    • «Мальмe» (Швеция);
    • «Олимпиакос» (Греция);
    • «Рапид» (Австрия);
    • «Ренн» (Франция);
    • «Спортинг» (Португалия);
    • «Славия», «Виктория» (оба – Чехия);
    • «Цюрих» (Швейцария);
    • «Брюгге» (Бельгия);
    • «Шахтер» (Украина).

    Между собой не сыграют клубы из одной группы и одной страны. Российские и украинские команды при жеребьевке будут разведены.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2018 07:05
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +832

      mamba9090909 17 декабря, 14:37

      Удачи нашим командам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      swot1205 17 декабря, 14:06

      скорей бы, удачной жеребы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13439

      Михайловский Технарь 17 декабря, 13:40

      Зенит - Лацио
      Краснодар - Зальцбург

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      SIRIUS 2002 17 декабря, 13:25

      Краснодару удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3446

      _Marqella_ 17 декабря, 12:57

      Зенит-Спортинг, Краснодар-Наполи...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Danjer 17 декабря, 12:29

      А вообще,Зениту бы какой нить Лоцио нужен,посерьезнее надо,а то совсем игры нету никакой,мож мотивация будет,да и вообще постоянно везет нам,с соперниками,хорош уже)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8164

      KOLBIS 17 декабря, 12:22

      По-любому Зениту греки выпадут.а Краснодару Бенфика скорее всего,либо Интер,либо Арсенал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      спанчес 17 декабря, 12:01

      краснозару 3,14,3дец ыв 1-16

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8387

      афоня72 > спанчес 17 декабря, 12:15

      Твоё мнение. - моё вынесет Всех!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1971

      Lev Aleks 17 декабря, 11:53

      зенит-цюрих
      краснодар-айнтрахт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1543

      DIDI 23 17 декабря, 11:48

      Удачной жеребьёвки.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru