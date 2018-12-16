Примера. «Вильярреал» в меньшинстве удержал ничью с «Уэской», «Бетис» обыграл «Эспаньол»

«Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Уэской» в матче 16-го тура Примеры – 2:2. На 65-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Вильярреала» гости остались в меньшинстве после удаления защитника Марио Гаспара.

«Вильярреал» с 15-ю очками занимает 17-е место в таблице, «Уэска» с 8-ю очками идет последней.

В другом матче «Бетис» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1 и поднялся на пятую строчку. «Эспаньол» с 21-м очком идет 11-м.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Эспаньол – Бетис – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гарсия, 24; 1:1 – Ло Селсо, 43; 1:2 – Тельо, 85; 1:3 – Дуарте (в свои ворота), 90+1.

Уэска – Вильярреал – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кучо (с пенальти), 44; 1:1 – Бакка, 63 (с пенальти), 63; 1:2 – Морено, 81; 2:2 – Лонго, 90+3.

Удаление: нет – Гаспар, 65.

Нереализованный пенальти: Мелеро, 66 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры