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    Примера. «Вильярреал» в меньшинстве удержал ничью с «Уэской», «Бетис» обыграл «Эспаньол»

    «Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Уэской» в матче 16-го тура Примеры – 2:2. На 65-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Вильярреала» гости остались в меньшинстве после удаления защитника Марио Гаспара.

    «Вильярреал» с 15-ю очками занимает 17-е место в таблице, «Уэска» с 8-ю очками идет последней.

    В другом матче «Бетис» обыграл «Эспаньол» со счетом 3:1 и поднялся на пятую строчку. «Эспаньол» с 21-м очком идет 11-м.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Эспаньол – Бетис – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 24; 1:1 – Ло Селсо, 43; 1:2 – Тельо, 85; 1:3 – Дуарте (в свои ворота), 90+1.

    Уэска – Вильярреал – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кучо (с пенальти), 44; 1:1 – Бакка, 63 (с пенальти), 63; 1:2 – Морено, 81; 2:2 – Лонго, 90+3.

    Удаление: нет – Гаспар, 65.

    Нереализованный пенальти: Мелеро, 66 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 22:36
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