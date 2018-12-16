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    Серия А. «Наполи» вырвал победу над «Кальяри»

    «Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура Серии А со счетом 1:0.

    Неаполитанцы с 38-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Кальяри» с 17-ю очками идет 13-м.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Кальяри – Наполи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Милик, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 21:56
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