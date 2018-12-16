Серия А. «Наполи» вырвал победу над «Кальяри»

«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура Серии А со счетом 1:0.
Неаполитанцы с 38-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Кальяри» с 17-ю очками идет 13-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур
Гол: 0:1 – Милик, 90+1.
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«Наполи» обыграл «Кальяри» в матче 16-го тура Серии А со счетом 1:0.
Неаполитанцы с 38-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Кальяри» с 17-ю очками идет 13-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур
Гол: 0:1 – Милик, 90+1.