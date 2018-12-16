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    Виейра: «Мне хотелось бы швырнуть Балотелли в стену или повесить за воротник на вешалку»

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о взаимоотношениях с нападающим Марио Балотелли.

    «Балотелли? Мне хотелось бы швырнуть его в стену или повесить за воротник на вешалку, но не могу, ведь я больше не игрок.

    Мне необходимо несколько раз подумать, прежде чем что-то сказать. Это все влияет на атмосферу. Есть риск потерять хорошего футболиста», – сказал Виейра.

    Ранее между Виейра и Балотелли произошел конфликт.

    Балотелли: «Ницца» не может отдать две точные передачи подряд. Нам надо разозлиться»

    Источник: Football Italia

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    16.12.2018 14:37
    Комментарии12
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      Рейтинг: +94

      dil-1969@mail.ru 16 декабря, 18:17

      ваш коллектив? Молча и решайте его судьбу не вынося наружу мусор!!!

      0
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      Рейтинг: +3236

      SPACE TRUCKIN 16 декабря, 18:08

      Балотелли ещё тот крендель...

      1
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      Рейтинг: +4605

      Cules2013 16 декабря, 17:23

      пусть сидит в дубле, а потом идёт на все 4 стороны. Поначалу он очень сильно помогал команде, был её лидером, но потом опять старые привычки взяли верх, пора от него избавляться.

      0
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      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 17:17

      Достал видимо изрядно.

      5
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      Рейтинг: +743

      ALEX ML 16 декабря, 17:01

      Банан не поделили?

      0
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://shortly.be/miopres

      -7
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      Рейтинг: +560

      алдан2014 > kolyakronov 16 декабря, 16:03

      Шел бы ты лесом

      3
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      Рейтинг: +1543

      DIDI 23 16 декабря, 15:27

      нам их заморочки... ни о чём.

      1
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      Рейтинг: +5227

      mialkov 16 декабря, 15:24

      Гнать его из команды!

      3
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      Рейтинг: +331

      El_Chori 16 декабря, 15:18

      Ты один из немногих, кто это сможет сделать, Спрут!)

      1
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      Рейтинг: +2486

      Skull_Boy 16 декабря, 15:13

      Та все просто конченный игрок, тупой нигер, который зарыл свой талант, а теперь такой вые_бон в Барселоне в образе Дембеле

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