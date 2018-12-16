Виейра: «Мне хотелось бы швырнуть Балотелли в стену или повесить за воротник на вешалку»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра рассказал о взаимоотношениях с нападающим Марио Балотелли.

«Балотелли? Мне хотелось бы швырнуть его в стену или повесить за воротник на вешалку, но не могу, ведь я больше не игрок.

Мне необходимо несколько раз подумать, прежде чем что-то сказать. Это все влияет на атмосферу. Есть риск потерять хорошего футболиста», – сказал Виейра.

Ранее между Виейра и Балотелли произошел конфликт.

Балотелли: «Ницца» не может отдать две точные передачи подряд. Нам надо разозлиться»