Балотелли: «Ницца» не может отдать две точные передачи подряд. Нам надо разозлиться»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о тренировочном процессе и форме седьмой команды чемпионата Франции.

«Мы не можем отдать две точные передачи подряд. Так играть сложно.

У меня нет слов от того, что мы делаем на тренировках. Сегодня я неудачно пробил, мяч полетел выше ворот. Я разозлился, потому что хочу забивать голы.

Другие игроки говорят, что в следующий раз обязательно будет лучше. Нет! Нам просто надо разозлиться», – цитирует итальянца L'Equipe.

Напомним, в июне «Ниццу» возглавил экс-капитан «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра.