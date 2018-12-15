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    • Балотелли: «Ницца» не может отдать две точные передачи подряд. Нам надо разозлиться»

    Балотелли: «Ницца» не может отдать две точные передачи подряд. Нам надо разозлиться»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о тренировочном процессе и форме седьмой команды чемпионата Франции.

    «Мы не можем отдать две точные передачи подряд. Так играть сложно.

    У меня нет слов от того, что мы делаем на тренировках. Сегодня я неудачно пробил, мяч полетел выше ворот. Я разозлился, потому что хочу забивать голы.

    Другие игроки говорят, что в следующий раз обязательно будет лучше. Нет! Нам просто надо разозлиться», – цитирует итальянца L'Equipe.

    Напомним, в июне «Ниццу» возглавил экс-капитан «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра.

    Источник: L'Equipe

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    15.12.2018 15:35
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