Ромащенко: «Хочу когда-нибудь вернуться в «Спартак». Черчесов, допускаю, тоже»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко заверил, что представители «Спартака» на его штаб (под руководством Станислава Черчесова) осенью после отставки Массимо Карреры не выходили. Специалист хотел бы вернуться в стан красно-белых.

«После отставки Карреры сын пришeл и спросил: «Пап, что там, в «Спартаке»? Я ему в шутку: «Никит, чем занят? Вот и иди, занимайся делами». На самом деле, я понимал, знал, что никто на Саламовича не выходил. Другое дело, что лично мне когда-нибудь хотелось бы вернуться.

Я уже играл в «Спартаке» и работал в нeм. Это топ-клуб по российским меркам, где можно решать большие задачи. Было бы интересно. Допускаю, что и Саламович в глубине души держит такую возможность. Правда, не говорит об этом», – сказал тренер.

Ромащенко играл за спартаковцев с 1997 по 1999 год (42 матча в чемпионате России, семь голов).