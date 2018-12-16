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    Ромащенко: «Хочу когда-нибудь вернуться в «Спартак». Черчесов, допускаю, тоже»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко заверил, что представители «Спартака» на его штаб (под руководством Станислава Черчесова) осенью после отставки Массимо Карреры не выходили. Специалист хотел бы вернуться в стан красно-белых.

    «После отставки Карреры сын пришeл и спросил: «Пап, что там, в «Спартаке»? Я ему в шутку: «Никит, чем занят? Вот и иди, занимайся делами». На самом деле, я понимал, знал, что никто на Саламовича не выходил. Другое дело, что лично мне когда-нибудь хотелось бы вернуться.

    Я уже играл в «Спартаке» и работал в нeм. Это топ-клуб по российским меркам, где можно решать большие задачи. Было бы интересно. Допускаю, что и Саламович в глубине души держит такую возможность. Правда, не говорит об этом», – сказал тренер.

    Ромащенко играл за спартаковцев с 1997 по 1999 год (42 матча в чемпионате России, семь голов).

    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2018 11:15
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +446

      DimonSPM 17 декабря, 10:43

      Все хотят прикоснуться к легенде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1357

      uBaH_ 16 декабря, 20:13

      Лучшее уж Валера

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:15

      Может судьба и распорядится таким образом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      vka1970 16 декабря, 15:28

      Все хотят в Спартак.Там хорошо.Там деньги платят.

      4
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      ...
      Рейтинг: +397

      zritelx > vka1970 17 декабря, 12:51

      Правильно, а не к деньгам хорошим хочет он прикоснуться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1297

      vka1970 > zritelx 23 часа назад

      :-))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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      Рейтинг: +7152

      vladimir-7 16 декабря, 13:05

      Заброс-напоминание идет от Черчеса и этот тоже прилипает. Понятно,
      до 2020 года контракт есть, но потом из сборной выгонят, а у Федуна
      место главного тренера освободится, вот и кандидаты в тренерский
      штаб.

      2
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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak > vladimir-7 16 декабря, 14:22

      ну да!так и будет если еще раньше не произойдет,чего бы не хотелось конечно!!надеюсь весной все исправится!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1344

      vitvik 16 декабря, 12:51

      Если Кононов будет, как Карпин, вторые места занимать - его естественно попрут. И тогда встанет вопрос о новом главном тренере.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1352

      Агасфер 16 декабря, 11:31

      Ромащенко-большой простак,
      но хочет подоить "Спартак".

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      Рейтинг: +14632

      oyabun 16 декабря, 11:17

      Я тоже хочу работать в Спартаке. Там хорошо платят. )))

      8
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      Рейтинг: +4144

      derrik2000 > oyabun 16 декабря, 17:22

      Зато нервы так испортят, что весь гонорар уйдёт на лечение различных болячек.
      И не факт, что их вылечишь.

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