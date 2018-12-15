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    • Павлюченко: «Меня не тянет быть тренером. Душа пока не лежит»

    Павлюченко: «Меня не тянет быть тренером. Душа пока не лежит»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, почему не учится на тренера.

    «Была идея пойти учиться на тренера. Уже был настроен. Но я решил, что надо пойти учиться тогда, когда тебя кто-то позовет или пойдут такие разговоры. Как, например, в случае Василия и Алексея Березуцких.

    «Спартак» и «Локомотив» меня не звали. Пойти учиться в любой момент можно. А получить лицензию и чего-то ждать, мне кажется, неправильно. Меня не тянет быть тренером. Душа пока не лежит. Да, у нас можно быть главным тренером и без лицензии, бывали такие случаи. Сейчас друзья друзей могут сделать главным тренером или генеральным директором по знакомству», – сказал Павлюченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2018 23:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 16 декабря 2018, 11:03

      Когда нет уверенности ,лучше не браться за такое дело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 декабря 2018, 08:27

      У него жена сейчас тренер, она видно и решает, чем Павлику заниматься, а не к чему душа его лежит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 декабря 2018, 05:48

      реально о себе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 16 декабря 2018, 04:59

      Ну какой из него тренер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 16 декабря 2018, 04:29

      Может быть учить пока нечему?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 декабря 2018, 03:36

      А душа пока лежит на диване поплёвуя в потолок и потягивая пивасик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 декабря 2018, 02:49

      По-моему он ещё о завершении игровой карьеры не заявлял, или заявлял, но что-то я не припоминаю...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 16 декабря 2018, 00:45

      Роман,возвращайся к нам на Кубань, пацаны тебя боготворить будут.Заработаешь у них авторитет, они же тебе лицензию выдадут, а дальше по карьерной лестнице. Глядишь и Черчесова заменишь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 16 декабря 2018, 00:41

      "Спящий гигант" еще не проснулся для работы тренером.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 декабря 2018, 00:01

      Не болит Павлюченко душа,
      коль за нею нет ни шиша.

      0
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