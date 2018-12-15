Павлюченко: «Меня не тянет быть тренером. Душа пока не лежит»

Когда нет уверенности ,лучше не браться за такое дело.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, почему не учится на тренера.
«Была идея пойти учиться на тренера. Уже был настроен. Но я решил, что надо пойти учиться тогда, когда тебя кто-то позовет или пойдут такие разговоры. Как, например, в случае Василия и Алексея Березуцких.
«Спартак» и «Локомотив» меня не звали. Пойти учиться в любой момент можно. А получить лицензию и чего-то ждать, мне кажется, неправильно. Меня не тянет быть тренером. Душа пока не лежит. Да, у нас можно быть главным тренером и без лицензии, бывали такие случаи. Сейчас друзья друзей могут сделать главным тренером или генеральным директором по знакомству», – сказал Павлюченко.