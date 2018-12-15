Жезус забил «Эвертону», прервав 8-часовую серию без голов в АПЛ

Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Эвертон» закончилась со счетом 3:1.

В составе гостей дублем отметился нападающий Габриэль Жезус. Гол на 22-й минуте стал для бразильца первым в чемпионате Англии за 487 минут – последний раз он забивал «Хаддерсфилду» в августе (6:1; 2-й тур).

Гол стал пятым для форварда в 20-ти матчах всех турниров нынешнего клубного сезона. На его счету также две результативные передачи.

Напомним, команда Хосепа Гвардиолы вышла на первое место в турнирной таблице. У прежнего лидера «Ливерпуля» матч в запасе – завтра красные сыграют с «Манчестер Юнайтед».