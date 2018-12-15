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    • Жезус забил «Эвертону», прервав 8-часовую серию без голов в АПЛ

    Жезус забил «Эвертону», прервав 8-часовую серию без голов в АПЛ

    Встреча 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити»«Эвертон» закончилась со счетом 3:1.

    В составе гостей дублем отметился нападающий Габриэль Жезус. Гол на 22-й минуте стал для бразильца первым в чемпионате Англии за 487 минут – последний раз он забивал «Хаддерсфилду» в августе (6:1; 2-й тур).

    Гол стал пятым для форварда в 20-ти матчах всех турниров нынешнего клубного сезона. На его счету также две результативные передачи.

    Напомним, команда Хосепа Гвардиолы вышла на первое место в турнирной таблице. У прежнего лидера «Ливерпуля» матч в запасе – завтра красные сыграют с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир

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    15.12.2018 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 15 декабря 2018, 20:01

      Чего прервал? Восьми часовую серию??? Это Как?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 декабря 2018, 19:20

      смотрел матч - наконец-то его прорвало

      0
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