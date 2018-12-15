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    • Икарди готов продлить контракт с «Интером». Им интересовался «Реал»

    Икарди готов продлить контракт с «Интером». Им интересовался «Реал»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к продлению контракта до 2023 года, сообщает Football Italia.

    «Уже 00:30, а я все еще читаю страницы нового контракта», – ранее написала в твиттере жена футболиста Ванда Нара.

    По информации источника, по новому соглашению 25-летний аргентинец будет зарабатывать 7 миллионов евро в год, а сумма его выкупа возрастет до 110 миллионов евро. Стороны работали над условиями документа в течение нескольких месяцев.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Аргентины со стороны «Реала» и «Челси».

    4-го декабря Икарди был признан лучшим футболистом Серии А-2017/18 и вошел в символическую сборную сезона.

    Источник: Football Italia

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    15.12.2018 14:34
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