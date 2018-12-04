Икарди – лучший игрок Серии А в сезоне-2017/18

Интересно, а Кьеллини хоть раз был лучшим?
Нападающий «Интера» Мауро Икарди признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2017/18.
25-летний футболист получил наибольшее количество голосов от членов AIC (ассоциации итальянских игроков). В прошлом чемпионате Италии аргентинец разделил первое место в списке бомбардиров с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле, забив 29 голов.
Кроме того, Икарди вошел в команду сезона Серии А.
Вратарь: Алисон («Рома»).
Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»).
Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).
Нападающие: Дибала («Ювентус»); Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).