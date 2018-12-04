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    Икарди – лучший игрок Серии А в сезоне-2017/18

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2017/18.

    25-летний футболист получил наибольшее количество голосов от членов AIC (ассоциации итальянских игроков). В прошлом чемпионате Италии аргентинец разделил первое место в списке бомбардиров с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле, забив 29 голов.

    Кроме того, Икарди вошел в команду сезона Серии А.

    Вратарь: Алисон («Рома»).

    Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»).

    Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).

    Нападающие: Дибала («Ювентус»); Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).

    Источник: Football Italia

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    04.12.2018 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 декабря 2018, 15:47

      Интересно, а Кьеллини хоть раз был лучшим?

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