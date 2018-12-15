Гусев: «После матча Россия-Испания на Евро-2008 мне обещали поджечь дом»

Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев рассказал о последствиях работы на матчах чемпионата Европы-2008.

«Футбол и хоккей это игра, и я надеюсь на то, что большинство не говорит об этом всерьез, что это некая игра, которая возникает вокруг игры. Для этого футбол и хоккей и придуманы.

Ставки на матчи, споры о результатах, обсуждение судеб футболистов и фартовость и нефартовость — это все что окружает игру. Я совершенно спокойно к этому отношусь.

Была интересная ситуация на чемпионате Европы 2008 года, когда мы проиграли при Хиддинке испанцам со счетом 1:4. И был тот знаменитый случай, когда я сказал, что Широков – игрок не уровня сборной, имея в виду, что Хиддинк поставил его не на ту позицию — центральным защитником вместо Игнашевича.

Когда Павлюченко забивал, голевую передачу ему сделал Широков, тогда я его похвалил и сказал, что вот это его позиция, но на это никто не обратил внимание. Обиделся сам Широков. Но мы относительно недавно встретились, все это выяснили.

Я был на сборе национальной команды и проскальзывала мысль, что в первой игре, как бы ни старались, с испанцами мы не справимся. Поэтому надо было не то что отдать, а отнестись к матчу с пониманием возможного поражения, а затем постепенно набрать ход к следующим играм. И Хиддинк об этом, видимо, думал.

И в начале матча — и это, наверное, была моя ошибка — я процитировал Акинфеева, который сказал, что ничего страшного, если мы проиграем. Он озвучил настроение в команде, но зрители уже взвелись с самого начала.

В итоге мы проиграли, и на меня посыпались все шишки. Было очень серьезно. Я был в Австрии, а на «Первый канал» стали приходить письма. Призывов к расправе не было. Но было: «Заприте своих домашних животных, потому что сейчас мы вас можем наказать». Было про «поджечь дом» и другие штуки.

На летучке Константин Эрнст сказал: «Давайте выводить Гусева из-под удара». Буквальная цитата. Следующий наш матч комментировал уже Гена Орлов.

Мне, конечно, было обидно. Я пострадал ни за что. Ведь я просто знал часть тактики нашей команды. Тогда я впервые столкнулся с разговорами о нефартовости, о том, что многое зависит от комментатора», — рассказал Гусев.

Напомним, россияне по итогам Евро-2008 получили комплект бронзовых медалей.