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    • Гусев: «После матча Россия-Испания на Евро-2008 мне обещали поджечь дом»

    Гусев: «После матча Россия-Испания на Евро-2008 мне обещали поджечь дом»

    Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев рассказал о последствиях работы на матчах чемпионата Европы-2008.

    «Футбол и хоккей это игра, и я надеюсь на то, что большинство не говорит об этом всерьез, что это некая игра, которая возникает вокруг игры. Для этого футбол и хоккей и придуманы.

    Ставки на матчи, споры о результатах, обсуждение судеб футболистов и фартовость и нефартовость — это все что окружает игру. Я совершенно спокойно к этому отношусь.

    Была интересная ситуация на чемпионате Европы 2008 года, когда мы проиграли при Хиддинке испанцам со счетом 1:4. И был тот знаменитый случай, когда я сказал, что Широков – игрок не уровня сборной, имея в виду, что Хиддинк поставил его не на ту позицию — центральным защитником вместо Игнашевича.

    Когда Павлюченко забивал, голевую передачу ему сделал Широков, тогда я его похвалил и сказал, что вот это его позиция, но на это никто не обратил внимание. Обиделся сам Широков. Но мы относительно недавно встретились, все это выяснили.

    Я был на сборе национальной команды и проскальзывала мысль, что в первой игре, как бы ни старались, с испанцами мы не справимся. Поэтому надо было не то что отдать, а отнестись к матчу с пониманием возможного поражения, а затем постепенно набрать ход к следующим играм. И Хиддинк об этом, видимо, думал.

    И в начале матча — и это, наверное, была моя ошибка — я процитировал Акинфеева, который сказал, что ничего страшного, если мы проиграем. Он озвучил настроение в команде, но зрители уже взвелись с самого начала.

    В итоге мы проиграли, и на меня посыпались все шишки. Было очень серьезно. Я был в Австрии, а на «Первый канал» стали приходить письма. Призывов к расправе не было. Но было: «Заприте своих домашних животных, потому что сейчас мы вас можем наказать». Было про «поджечь дом» и другие штуки.

    На летучке Константин Эрнст сказал: «Давайте выводить Гусева из-под удара». Буквальная цитата. Следующий наш матч комментировал уже Гена Орлов.

    Мне, конечно, было обидно. Я пострадал ни за что. Ведь я просто знал часть тактики нашей команды. Тогда я впервые столкнулся с разговорами о нефартовости, о том, что многое зависит от комментатора», — рассказал Гусев.

    Напомним, россияне по итогам Евро-2008 получили комплект бронзовых медалей.

    Источник: Sport24

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    15.12.2018 13:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 15 декабря 2018, 16:37

      Извини , Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев -болельщика не обманешь ! Скажу очень грубо про тебя-ты негодяй ! ( литературное слово ).

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      Рейтинг: +5280

      Каратель 15 декабря 2018, 15:37

      Гусь реально каркает,и реально нефартовый комментатор

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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот > Каратель 15 декабря 2018, 16:52

      Россия - Англия 2:1

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 15 декабря 2018, 15:34

      Враги сожгли родную хату,
      чему не каждый будет рад,
      куда идти теперь солдату?-
      Закончен наш чемпионат...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      dimar 15 декабря 2018, 15:31

      при всех косяках, слушать его было комфортнее, чем 90% современных.

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