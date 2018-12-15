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    «Бавария» и «Атлетико» – претенденты на Перишича

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Баварии» или «Атлетико», сообщает Tuttosport.

    По информации источника, немецкий и испанский клуб заинтересованы в покупке 29-летнего вице-чемпиона мира. При этом «нерадзурри» готов отпустить футболиста в период летнего окна переходов. Считается, что «Интер» планирует заработать на сделке не менее 50 миллионов евро.

    Статистика хавбека в текущем сезоне – два гола и две результативные передачи в 20 играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Ранее футболист рассказал о том, что летом 2017 года был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». На решение остаться в миланском клубе повлиял главный тренер Лучано Спаллетти.

    Источник: Tuttosport

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    15.12.2018 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 15 декабря 2018, 21:07

      Отличный игрок ! Украшение Чемпионата Мира! Года 3-4 может играть на высоком уровне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 15 декабря 2018, 14:13

      Баварии он не нужен вообще,он старый

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > BlackMurder 15 декабря 2018, 16:27

      Во во. Вроде говорили об омоложении состава. А здесь старье сватают

      0
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