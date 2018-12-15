«Бавария» и «Атлетико» – претенденты на Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Баварии» или «Атлетико», сообщает Tuttosport.

По информации источника, немецкий и испанский клуб заинтересованы в покупке 29-летнего вице-чемпиона мира. При этом «нерадзурри» готов отпустить футболиста в период летнего окна переходов. Считается, что «Интер» планирует заработать на сделке не менее 50 миллионов евро.

Статистика хавбека в текущем сезоне – два гола и две результативные передачи в 20 играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Ранее футболист рассказал о том, что летом 2017 года был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». На решение остаться в миланском клубе повлиял главный тренер Лучано Спаллетти.