Перишич: «Я был близок к переходу в «МЮ». Спаллетти убедил меня остаться»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.

«Да, это правда, предложение «МЮ» действительно поступало. Я был очень близок к уходу из «Интера».

Когда Лучано Спаллетти принял команду (в июле 2017 года – прим. «Бомбардира»), он показал невероятное желание сохранить меня в команде. Меня это очень взбодрило, и впоследствии я ни разу не пожалел о том, что остался. В футболе многое решают детали.

Мне очень лестно внимание Жозе Моуринью. Это своего рода вознаграждение за мой тяжелый труд. Когда тебя хвалит тренер такого уровня, работающий в клубе калибра «Манчестер Юнайтед», трудно не рассмотреть такое предложение.

Но кто знает, что произойдет в будущем. С самого начала своей карьеры я хотел поиграть в как можно большем количестве чемпионатов. У меня по-прежнему есть амбиции испытать свои силы в других лигах. Речь прежде всего об Испании и Англии», – сказал вице-чемпион мира-2018 в интервью изданию FourFourTwo.