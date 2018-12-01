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    • Перишич: «Я был близок к переходу в «МЮ». Спаллетти убедил меня остаться»

    Перишич: «Я был близок к переходу в «МЮ». Спаллетти убедил меня остаться»

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года.

    «Да, это правда, предложение «МЮ» действительно поступало. Я был очень близок к уходу из «Интера».

    Когда Лучано Спаллетти принял команду (в июле 2017 года – прим. «Бомбардира»), он показал невероятное желание сохранить меня в команде. Меня это очень взбодрило, и впоследствии я ни разу не пожалел о том, что остался. В футболе многое решают детали.

    Мне очень лестно внимание Жозе Моуринью. Это своего рода вознаграждение за мой тяжелый труд. Когда тебя хвалит тренер такого уровня, работающий в клубе калибра «Манчестер Юнайтед», трудно не рассмотреть такое предложение.

    Но кто знает, что произойдет в будущем. С самого начала своей карьеры я хотел поиграть в как можно большем количестве чемпионатов. У меня по-прежнему есть амбиции испытать свои силы в других лигах. Речь прежде всего об Испании и Англии», – сказал вице-чемпион мира-2018 в интервью изданию FourFourTwo.

    Источник: FourFourTwo

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    01.12.2018 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 декабря 2018, 18:13

      думай о своем клубе пока...

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