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    Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

    Завершился групповой этап Лиги Европы. По его итогам стали известны все участники 1/16 финала турнира.

    В плей-офф сыграют 12 победителей групп ЛЕ, 12 вторых команд групп ЛЕ и 8 третьих команд групп Лиги чемпионов.

    Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят две команды – «Зенит» и «Краснодар».

    Все участники: «Байер», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Зальцбург», «Рапид» (оба — Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Славия», «Виктория Пльзень» (оба — Чехия), «Динамо» З (Хорватия), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все — Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио», «Наполи», «Интер» (все — Италия), «Генк», «Брюгге» (оба — Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Динамо» К, «Шахтер» (оба — Украина), «Ренн» (Франция), БАТЭ (Беларусь).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2018 06:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 14:07

      Ну вот стоим наравне с Англией и Германией у которых тоже по два клуба.

      1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 14 декабря 2018, 08:05

      Может получится интересный розыгрыш, но боюсь, что не для Зенита. Слишком уж он аморфный. Если в перерыв не поменяются, то турнир для них закончится после 2 игр. Причем без разницы какой соперник. А Краснодару Удачи.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 декабря 2018, 06:51

      В понедельник жеребьевка...

      1
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