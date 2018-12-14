Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы. По его итогам стали известны все участники 1/16 финала турнира.

В плей-офф сыграют 12 победителей групп ЛЕ, 12 вторых команд групп ЛЕ и 8 третьих команд групп Лиги чемпионов.

Россию в 1/16 финала Лиги Европы представят две команды – «Зенит» и «Краснодар».

Все участники: «Байер», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Зальцбург», «Рапид» (оба — Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Славия», «Виктория Пльзень» (оба — Чехия), «Динамо» З (Хорватия), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все — Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио», «Наполи», «Интер» (все — Италия), «Генк», «Брюгге» (оба — Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Динамо» К, «Шахтер» (оба — Украина), «Ренн» (Франция), БАТЭ (Беларусь).