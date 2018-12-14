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    • Серия из трех поражений подряд – первая для «Зенита» за 12 лет

    Серия из трех поражений подряд – первая для «Зенита» за 12 лет

    «Зенит» уступил «Славии» со счетом 0:2 в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    Поражение стало для команды третьим в последних трех матчах. Прежде игроки Сергея Семака проиграли «Рубину» (1:2) и «Арсеналу» (2:4) в чемпионате России.

    Последний подобный антирекорд петербургского клуба состоялся в апреле-мае 2006 года. Тогда команда проиграла четыре игры кряду – со «Спартаком» (1:4) и «Локомотивом» (1:3) в национальном чемпионате и дважды ЦСКА (0:1; 0:3) в Кубке.

    Напомним, «Зенит» оформил выход в плей-офф Лиги Европы, выиграв группу C. Команда также лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Бомбардир

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    14.12.2018 00:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 декабря 2018, 18:54

      Всё образуется и будет всё в порядке успехов в дальнейшим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 14 декабря 2018, 11:22

      Уверен, что Семак, как человек, хороший, но как тренер - сомневаюсь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 декабря 2018, 10:27

      Печальный рекорд под Новый год................Зенит не выглядит КОМАНДОЙ! В любом составе продувают..Работы тренера НЕ ВИДНО!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 09:33

      Достойно! Расти и расти.

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 14 декабря 2018, 06:07

      Есть еще целый матч повторить рекорд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > A-Den 14 декабря 2018, 09:40

      а можно и по бить

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 декабря 2018, 03:11

      Тревожно за Сергея Богдановича.

      2
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      Рейтинг: +965

      arok 14 декабря 2018, 02:50

      Толи ещё будет, если не возьмутся за голову руководители! Клуб сильный, на хорошем счету в еврокубках и показывать такой шлак, даже мне обидно!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 02:28

      Столько балласта в составе команды , отродясь не было -- откровенно слабые игроки -- на замену выпустить некого ! Расставаться срочно надо с такими -- вернуть из аренды Джорджевича (на левый фланг), Ригони (на правый) -- купить в замен отчаливших 2-3 действительно хороших игрока ; 2-3 игрока из своих молодых -- тренироваться , наигрывать связи , ставить игру !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 14 декабря 2018, 01:25

      Мне сегодня Славия напомнила Зенит начала нулевых.Скорость и прессинг.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 14 декабря 2018, 01:07

      ......Нет слов...

      1
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