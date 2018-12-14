Серия из трех поражений подряд – первая для «Зенита» за 12 лет

«Зенит» уступил «Славии» со счетом 0:2 в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Поражение стало для команды третьим в последних трех матчах. Прежде игроки Сергея Семака проиграли «Рубину» (1:2) и «Арсеналу» (2:4) в чемпионате России.

Последний подобный антирекорд петербургского клуба состоялся в апреле-мае 2006 года. Тогда команда проиграла четыре игры кряду – со «Спартаком» (1:4) и «Локомотивом» (1:3) в национальном чемпионате и дважды ЦСКА (0:1; 0:3) в Кубке.

Напомним, «Зенит» оформил выход в плей-офф Лиги Европы, выиграв группу C. Команда также лидирует в турнирной таблице РПЛ.