Лига Европы. «Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял последнее место в группе

Встреча 6-го тура группы G Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Спартаком» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы на счету Самэуля Чуквуэзе и Карла Токо Экамби.

«Рейнджерс» уступил «Рапиду» в параллельном матче – 0:1. По итогам группового этапа в плей-офф вышли «Вильярреал» и «Рапид».

Лига Европы. Группа G. 6-й тур

Вильярреал (Испания) – Спартак (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чуквуэзе, 11; 2:0 – Экамби, 48.

Вильярреал: Андрес, Гаспар, Альваро, Касерес, Руис, Жерар, Форнальс, Коста, Экамби (Бакка, 72), Фуэго, Чуквуэзе (Касорла, 80).

Спартак: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий (Ташаев, 54), Попов, Ханни (Роша, 67), Зе Луиш, Луис Адриано (Джано, 74).

Предупреждения: Гонслес, 71; Андрес, 90+2 – Ломовицкий, 22; Зе Луиш, 85.

Удаления: Коста, 90 – нет.

Рапид (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Любичич, 84.

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