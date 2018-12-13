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    • Лига Европы. «Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял последнее место в группе

    Лига Европы. «Спартак» проиграл «Вильярреалу» и занял последнее место в группе

    Встреча 6-го тура группы G Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Спартаком» завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы на счету Самэуля Чуквуэзе и Карла Токо Экамби.

    «Рейнджерс» уступил «Рапиду» в параллельном матче – 0:1. По итогам группового этапа в плей-офф вышли «Вильярреал» и «Рапид».

    Лига Европы. Группа G. 6-й тур

    Вильярреал (Испания) – Спартак (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чуквуэзе, 11; 2:0 – Экамби, 48.

    Вильярреал: Андрес, Гаспар, Альваро, Касерес, Руис, Жерар, Форнальс, Коста, Экамби (Бакка, 72), Фуэго, Чуквуэзе (Касорла, 80).

    Спартак: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий (Ташаев, 54), Попов, Ханни (Роша, 67), Зе Луиш, Луис Адриано (Джано, 74).

    Предупреждения: Гонслес, 71; Андрес, 90+2 – Ломовицкий, 22; Зе Луиш, 85.

    Удаления: Коста, 90 – нет.

    Рапид (Австрия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Любичич, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    13.12.2018 22:47
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +3314

      Опорник84 14 декабря 2018, 10:02

      Стыдно мне за Спартак! По моему у них желания играть, отсутствует напрочь!

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 14 декабря 2018, 09:58

      в команде ничего не происходит - последнее место в проходной абсолютно группе зто провал и очередной позор,к которому,к сожалению,уже привыкли...

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 14 декабря 2018, 09:24

      Верните Рианчо!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 декабря 2018, 09:23

      а кто то другого ожидал?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 декабря 2018, 09:21

      Ничего удивительного, как обычно!

      0
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      Рейтинг: +505

      diemens74 14 декабря 2018, 08:49

      Ну, поздравим Спартачёк с очередным рекордом и забудем до весны про эту "красную машин-ку".

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аден 14 декабря 2018, 10:14

      А такой, что ЦСКА играл в лиге чемпионов, а свиньи
      в ЛЕ и даже Матч ТВ проанализировал и изменил
      показ свиней на хорошую игру Краснодара и все
      правильно сделал. Болельщики от игры ЦСКА в ЛЧ
      с Рееааллоомм получили огромное удовольствие, а
      не разочарование, как от игры свиней. Вот и разница.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аден 14 декабря 2018, 11:49

      Ты столько .уни наговорил, что просто переубеждать
      свинью бесполезно. Может быть у тебя с головой плохо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2724

      АЛЕКС 58 14 декабря 2018, 08:34

      Что-то не слышно хваленых речей Кононова!? Язык проглотил?

      7
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > АЛЕКС 58 14 декабря 2018, 08:44

      А ты не заметил по последним высказываниям Кононова такую особенность- все нормально, его интервью готовятся в пресс-службе Спартака.

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 14 декабря 2018, 08:26

      Плохо то , сейчас болельщики, журналисты, да и сами игроки, воспринимают поражение от команд которые не могут быть априори быть, конечно не сейчас , сильнее Спартака, как само собой разумеющееся, раньше били бы в колокола и руководство Спартака в полном составе должно по совести и по мужски, если они конечно мужики, уйти из команды сами. Родионов тебе не стыдно ходить за зарплатой.

      5
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      Рейтинг: +1506

      balam 14 декабря 2018, 08:14

      уф,отмучались болезные. и нас отмучали. все свободны

      4
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      Рейтинг: +3023

      Dgad 14 декабря 2018, 07:45

      Проиграли второму составу Вильяреала, а вчера еще что то про ЦСКА пели спартачи, мол Реал вторым составом играл...

      4
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ > Dgad 14 декабря 2018, 09:57

      Если бы вы проиграли второму составу Реала не было бы ничего зазорного ибо второй состав Реала стоит в 2-3 раза дороже вашего основного... Про нас я молчу, даже говорить уже ничего не хочу...

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