Sport24: в ЦСКА поступили предложения по Фернандесу, Ахметову и Чалову

По информации Sport24, в ЦСКА поступили предложения по трем футболистам.

Интерес к защитнику Марио Фернандесу проявляют «Наполи», «Рома» и «Интер». В услугах полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Федора Чалова также заинтересованы несколько клубов, названия которых не сообщаются.

При этом, по данным источника, из всех троих игроков названных футболистов армейцы могут расстаться только с Фернандесом. Покупать в зимнее трансферное окно ЦСКА никого не планирует, если продлит контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.