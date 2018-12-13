Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Sport24: в ЦСКА поступили предложения по Фернандесу, Ахметову и Чалову

    Sport24: в ЦСКА поступили предложения по Фернандесу, Ахметову и Чалову

    По информации Sport24, в ЦСКА поступили предложения по трем футболистам.

    Интерес к защитнику Марио Фернандесу проявляют «Наполи», «Рома» и «Интер». В услугах полузащитника Ильзата Ахметова и нападающего Федора Чалова также заинтересованы несколько клубов, названия которых не сообщаются.

    При этом, по данным источника, из всех троих игроков названных футболистов армейцы могут расстаться только с Фернандесом. Покупать в зимнее трансферное окно ЦСКА никого не планирует, если продлит контракт с нападающим Абелем Эрнандесом.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 12:09

      Продавай всех на..., торгаш Гиннер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:47

      Неудивительно, скауты и селекционеры в европейских клубах свой хлеб не даром едят. Но продавать будут Марио, ему 28 лет, игрок качественный, опытный и ликвидный от суммы в 20 лямов евро.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 19:34

      Согласен, Марио скорее всего уйдет, а вот Ахметову и Чалову годик еще в ЦСКА надо поиграть, устояться уже до конца, показать, что игроки не одного сезона...но, будем посмотреть)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > SunRomeS 13 декабря 2018, 19:41

      Как сложится у ребят и какой у них контракт. Могут и два года ещё в ЦСКА поиграть. У них пока мало футбольного опыта и мастерства для Европы. Пока пример Сани Головина напрягает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Рубик Докоян 13 декабря 2018, 20:08

      Саня не в ту команду команду попал, в его случае не повезло, так не повезло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > SunRomeS 13 декабря 2018, 20:10

      Это да. Попал на похороны "Монако"... Может повезёт и попадёт на бал в другую команду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:31

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      Smekaev 13 декабря 2018, 18:09

      Таким составом в следующем году и в плей-офф ЛЧ можно будет поиграть, лишь бы не продали никого

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 17:12

      Глупо будет если хоть кого-то из нынешнего состава отдадут -- команде по силам -- тройка призёров РПЛ и ЛЧ обеспечена , играют в основе , проблем нет , денежное довольствие улучшат без проблем , что ещё надо хорошему футболисту ?! Да и вообще пора свой рейтинг ФИФА ПОДНИМАТЬ !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 13 декабря 2018, 17:00

      Ничего сезон добегают, если не сдуются (я не про Фернандеса, этот Красава).
      То куда нибудь определят.
      ЦСКА умеет делать деньги!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 16:57

      Пол команды можно смело забирать.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 13 декабря 2018, 15:49

      Скоро Федя Отчалит..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro 13 декабря 2018, 15:30

      Поступающие предложения должны заинтересовать клуб, мотивировать игроков и быть предметными и прагматичными... В противном случае - это пустозвонство на фоне фамилий, клубов и цифр...))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2018, 15:29

      Странно, что не разглядели Бекао и двух исландцев! Особенно молодого Сигурссона! Парню лишь 19 лет!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > cska-62 13 декабря 2018, 17:06

      А может просто громко молчат?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > cska-62 13 декабря 2018, 18:24

      А кто их будет разглядывать, у них контракты только начались

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > cska-62 13 декабря 2018, 18:45

      Бекао в аренде до июля с правом выкупа...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 07:25

      Можно считать, что уже выкуплен. Без вопросов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > cska-62 14 декабря 2018, 08:45

      По игре да, а как по цене договорятся ? Возможно за него богатенькие Буратино больше дадут. Гинер в финансах ограничен на трансферном рынке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 11:23

      Если была аренда с правом выкупа, то уже должна быть обозначена цена! Иначе это просто аренда, как с Влашичем...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 