Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом», в матче шесть голов и два удаления; «Бенфика» победила АЕК

Завершился групповой этап Лиги чемпионов в квартете Е. «Бенфика» с минимальным счетом в большинстве победила АЕК и проследовала в Лигу Европы.

«Аякс» и «Бавария» играли за первое место в группе. Команды разошлись миром, забив друг другу по три раза.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Аякс (Голландия) – Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 13; 1:1 – Тадич, 61; 2:1 – Тадич, 81 (с пенальти); 2:2 – Левандовски, 86 (с пенальти); 2:3 – Коман, 90; 3:3 – Тальяфико, 90+5.

Удаления: Вобер, 67 – Мюллер, 75.

Бенфика (Португалия) – АЕК (Греция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гримальдо, 88.

Удаления: нет – Галанопулос, 87 (вторая ж.к.).

Результаты Лиги чемпионов

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