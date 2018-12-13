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    • Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом», в матче шесть голов и два удаления; «Бенфика» победила АЕК

    Лига чемпионов. «Бавария» сыграла вничью с «Аяксом», в матче шесть голов и два удаления; «Бенфика» победила АЕК

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов в квартете Е. «Бенфика» с минимальным счетом в большинстве победила АЕК и проследовала в Лигу Европы.

    «Аякс» и «Бавария» играли за первое место в группе. Команды разошлись миром, забив друг другу по три раза.

    Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

    Аякс (Голландия) – Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 13; 1:1 – Тадич, 61; 2:1 – Тадич, 81 (с пенальти); 2:2 – Левандовски, 86 (с пенальти); 2:3 – Коман, 90; 3:3 – Тальяфико, 90+5.

    Удаления: Вобер, 67 – Мюллер, 75.

    Бенфика (Португалия) – АЕК (Греция) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гримальдо, 88.

    Удаления: нет – Галанопулос, 87 (вторая ж.к.).

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2018 01:11
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