Агент: «Дриусси хотели «Интер» и «Сампдория». Но «Зенит» был готов заплатить отступные»

Футбольный агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал, почему аргентинец перешел именно в петербургский клуб, несмотря на интерес из Италии.

«В частности, интерес к Себастьяну проявляли «Интер» и «Сампдория». Мы много раз встречались с руководством «Ривер Плейта», потому что многие команды хотели заполучить его.

Затем решение было принято в пользу «Зенита», потому что он могли заплатить отступные. Манчини очень сильно хотел купить Дриусси. И я должен сказать: на сегодняшний день можно утверждать, что это было удачный выбор», – сказал Педросо.

Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года за 15 миллионов.