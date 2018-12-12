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    • Агент: «Дриусси хотели «Интер» и «Сампдория». Но «Зенит» был готов заплатить отступные»

    Агент: «Дриусси хотели «Интер» и «Сампдория». Но «Зенит» был готов заплатить отступные»

    Футбольный агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, рассказал, почему аргентинец перешел именно в петербургский клуб, несмотря на интерес из Италии.

    «В частности, интерес к Себастьяну проявляли «Интер» и «Сампдория». Мы много раз встречались с руководством «Ривер Плейта», потому что многие команды хотели заполучить его.

    Затем решение было принято в пользу «Зенита», потому что он могли заплатить отступные. Манчини очень сильно хотел купить Дриусси. И я должен сказать: на сегодняшний день можно утверждать, что это было удачный выбор», – сказал Педросо.

    Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года за 15 миллионов.

    Источник: FC Inter News

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    12.12.2018 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 18:54

      А по моему, Мирзов посильнее его будет. Такой же раздолбает, с 3 метров в ворота мажет, но на порядок дешевле.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 18:22

      Плохо и рационально хотели. А у группен-руководителя Миллера вопрос финансирования решается просто.

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