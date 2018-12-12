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    • Жиго задержали на таможне в Шереметьево из-за двух незадекларированных Rolex

    Жиго задержали на таможне в Шереметьево из-за двух незадекларированных Rolex

    Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщает «РЕН ТВ».

    Это произошло из-за попытки скрытия футболистом двух часов Rolex. По прилету из Рима в Москву [в столице Италии Жиго в сентябре перенес операцию на крестообразной связке колена, а после проходил первую часть реабилитации] он прошел по зеленому коридору, показав таким образом, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию.

    Тем не менее, на досмотре в багаже француза обнаружили две коробки от дорогих часов. Только после этого Жиго показал их: одни часы находились на его руке, вторые – во внутреннем кармане куртки.

    В отношении защитника возбуждено дело по статье 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей].

    Источник: «РЕН ТВ»

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    12.12.2018 16:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 12 декабря 2018, 22:56

      Такое впечатление, что российская полиция взяла футболистов в оборот и получает на них регулярно от кого-то наводки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 декабря 2018, 19:52

      и чё одни Кононову а вторые я заказывал короче всё это туфта жёлтая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3314

      Опорник84 12 декабря 2018, 19:37

      Что за бред!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 12 декабря 2018, 17:54

      ОПГ "Ромашка"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Леха из Твери 12 декабря 2018, 19:51

      Свои мысли есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:51

      Надо парню подсказать, что у нас в чемоданах возят миллионы или компроматы, а не пустые коробки от часов...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 12 декабря 2018, 17:46

      Зарплата у француза низкая в Спартаке, вот и решил свой бутик открыть)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 декабря 2018, 17:37

      Стопудово стуканул кто-то. Прямо таки контрабанда - 2 коробки от часов. Явно же знали, что часы не дешевые

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 декабря 2018, 17:26

      А по замашкам вроде фраер...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 17:24

      С коробками надо расставаться вовремя и без сожалений.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2018, 17:21

      Счастливые часов не наблюдают! Несчастные люди эти таможенники.

      3
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