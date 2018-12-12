Жиго задержали на таможне в Шереметьево из-за двух незадекларированных Rolex

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло из-за попытки скрытия футболистом двух часов Rolex. По прилету из Рима в Москву [в столице Италии Жиго в сентябре перенес операцию на крестообразной связке колена, а после проходил первую часть реабилитации] он прошел по зеленому коридору, показав таким образом, что не имеет при себе товаров, подлежащих декларированию.

Тем не менее, на досмотре в багаже француза обнаружили две коробки от дорогих часов. Только после этого Жиго показал их: одни часы находились на его руке, вторые – во внутреннем кармане куртки.

В отношении защитника возбуждено дело по статье 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей].