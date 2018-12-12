Ван Дейк: «Я задел Мертенса, но сыграл в мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уверяет, что сыграл в мяч в моменте с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом на 13-й минуте матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Голландский футболист получил желтую карточку за нарушение на бельгийце. После игры главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти заявил, что ван Дейка следовало удалить с поля.

«К сожалению, я задел Мертенса. Но я никогда не стал бы наносить ему травму и совершать нечто подобное.

Я сыграл в мяч, но поле было мокрым, я скользил и в результате задел его. Но это футбол», – сказал ван Дейк.