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    Ван Дейк: «Я задел Мертенса, но сыграл в мяч»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк уверяет, что сыграл в мяч в моменте с нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом на 13-й минуте матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Голландский футболист получил желтую карточку за нарушение на бельгийце. После игры главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти заявил, что ван Дейка следовало удалить с поля.

    «К сожалению, я задел Мертенса. Но я никогда не стал бы наносить ему травму и совершать нечто подобное.

    Я сыграл в мяч, но поле было мокрым, я скользил и в результате задел его. Но это футбол», – сказал ван Дейк.

    Источник: ESPN

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    12.12.2018 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 12 декабря 2018, 18:14

      злогого умысла у ван Дейка не было.в мяч он играл.какие еще могут быть вопросы?!футбол-контактный вид спорта,если уж на то пошло.

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 декабря 2018, 18:10

      ну ну так задел что мертенс даже больше мяч не захотел трогать !

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 декабря 2018, 16:30

      Во первых то, что Вирджил сыграл прежде всего в мяч это то что называется "медицинский факт" , а то что дальше нога по инерции пошла дальше и врезалась в голеностоп Мертенсу это прежде всего не везение для Мертенса и уж точно ван Дейк не хотел сыграть грубо .Так что на мой взгляд не о какой красной карточки здесь не может быть и речи , я бы и сам фол не считал бы таким однозначным , но тут уже на усмотрение судьи , один судья свистнет и покажет карточку , а на пример в Англии некоторые судьи даже и не подумают об этом.

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