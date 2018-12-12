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    Анчелотти – о фоле ван Дейка: «Это красная карточка»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

    Итальянский специалист считает, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк должен был получить красную карточку за фол на Дрисе Мертенсе на 13-й минуте встречи.

    «Я видел повтор этого эпизода. Это была красная карточка. Было много вопросов о системе видеоповторов. Думаю, когда VAR появится в Лиге чемпионов, будет уже слишком поздно», – сказал Анчелотти.

    «Наполи» проиграл «Ливерпулю» и не смог выйти в плей-офф ЛЧ.

    Источник: Goal.com

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    12.12.2018 10:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +425

      TANNER 12 декабря 2018, 19:44

      Грубо, спору нет, но это не красная. Нога оторвана - да, но одна нога, а не две. Во вторых сначала игра в мяч была, потом в кость. В Англии не каждый бы судья даже желтую дал.

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:40

      Да он и желтую то не сразу дал.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 декабря 2018, 16:37

      Там судья не видел этого эпизода. Да и нам только с нескольких разных ракурсов удалось увидеть, что после касания мяча, он также прямой ногой врезался в Мертенса. По правилам и методическим указаниям за агрессивные и действия и опасную игра прямой ногой, которая могла привести к тяжёлой травме -- прямая красная карточка.

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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:23

      Согласен Олег. Выглядело все устрашающе.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 декабря 2018, 17:24

      И это при его массе и скорости. Мертенсу просто повезло, что так всё удачно обошлось.

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      Рейтинг: +101394

      zigbert > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:49

      В таких случаях перелом и длительное лечение.

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      Рейтинг: +22

      Norton FC 12 декабря 2018, 14:03

      Согласен. Такой гигант против малыша. Думать надо было перед подкатом. Повезло, что нога цела

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      Рейтинг: +10

      datoz29 12 декабря 2018, 13:59

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, инфа о дог. матчах. Сайт - khl-insider.com

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 декабря 2018, 13:01

      Я то думал все,ногу сломал,а он даже хромат не стал

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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 12 декабря 2018, 12:38

      Скомина - судья одиозный. Но когда он судит честно, он всегда судит хорошо. В эпизоде со сломом Мертенса нельзя винить судью. В динамике по ТВ даже показалось, что фола не было. Фол на красную был виден только при повторе спереди - повтор сзади тоже оставил впечатление чистой игры в мяч. Судья не видел повтора спереди, все произошло очень быстро, так что показать красную он имел право только если бы Мертенс не встал.

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Вомбат 12 декабря 2018, 12:45

      +++

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Вомбат 12 декабря 2018, 14:12

      Согласен, даже Чердак сначала сказал, что фола нет, а потом замедленный повтор показал, аж страшно стало, там даже лодыжка чуть изогнулись. Чистая красная

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 декабря 2018, 12:33

      Нет папа Карло, вы проиграли потому что в концовке с 1 метра не забили. Так что на судью нечего валить, я думаю, в таком матче он отсудил идеально.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:28

      Даже пурпурная,с обрамлением чёрной траурной ленточкой.Но судья "мудро" решил : Зачем портить игру,не убил же!

      0
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 12 декабря 2018, 12:18

      Выглядело страшно конечно.. Но в начале то в мяч было сыграно..

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 декабря 2018, 11:54

      Ну хз изначально он в мяч сыграл но после попал в ногу думаю судья правильно сделал дав желтую , надо было Ливерпулю реализовывать свои моменты и вопросов меньше было после матча

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Derzkiy1 12 декабря 2018, 12:21

      300% красная, причем здесь в мяч - у игрока ПРЯМАЯ нога!!! нога согнута была бы вопрсов нет ,а если он сыграл в мяч и оторвал ногу, это что тогда???

      5
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