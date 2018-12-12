Анчелотти – о фоле ван Дейка: «Это красная карточка»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).

Итальянский специалист считает, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк должен был получить красную карточку за фол на Дрисе Мертенсе на 13-й минуте встречи.

«Я видел повтор этого эпизода. Это была красная карточка. Было много вопросов о системе видеоповторов. Думаю, когда VAR появится в Лиге чемпионов, будет уже слишком поздно», – сказал Анчелотти.

«Наполи» проиграл «Ливерпулю» и не смог выйти в плей-офф ЛЧ.