Анчелотти – о фоле ван Дейка: «Это красная карточка»

Грубо, спору нет, но это не красная. Нога оторвана - да, но одна нога, а не две. Во вторых сначала игра в мяч была, потом в кость. В Англии не каждый бы судья даже желтую дал.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:1).
Итальянский специалист считает, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк должен был получить красную карточку за фол на Дрисе Мертенсе на 13-й минуте встречи.
«Я видел повтор этого эпизода. Это была красная карточка. Было много вопросов о системе видеоповторов. Думаю, когда VAR появится в Лиге чемпионов, будет уже слишком поздно», – сказал Анчелотти.
«Наполи» проиграл «Ливерпулю» и не смог выйти в плей-офф ЛЧ.
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— Sun Sport (@SunSport) 12 декабря 2018 г.