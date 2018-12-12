Анчелотти не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01

«Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и не вышел в 1/8 финала турнира.

Таким образом, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти не смог вывести руководимую им команду в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01 [имеются в виду те сезоны, в которых команды Анчелотти выступали в ЛЧ]. Тогда специалист возглавлял «Ювентус». После он работал в «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».