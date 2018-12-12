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    • Анчелотти не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01

    Анчелотти не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01

    «Наполи» проиграл «Ливерпулю» (0:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и не вышел в 1/8 финала турнира.

    Таким образом, главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти не смог вывести руководимую им команду в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2000/01 [имеются в виду те сезоны, в которых команды Анчелотти выступали в ЛЧ]. Тогда специалист возглавлял «Ювентус». После он работал в «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».

    Источник: Opta

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    12.12.2018 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 декабря 2018, 00:48

      Анчелотти практически только начал работать с клубом и уже большие успехи!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 декабря 2018, 17:01

      да дали бы ему такой бюджет как у ливера он бы из наполи сделал конфетку ! а так ливер тратит больше всех бабок в европе на игроков !

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