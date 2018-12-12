Пресс-атташе «Спартака»: «Знаете, сколько я вам могу таких заметок про Глушакова настрогать?»

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Денис Глушаков угрожает своей жене расправой.

Вчера стало известно, что Дарья Глушакова написала заявление в полицию на футболиста, обвини его в угрозах убийством. Позже в интернете появилась аудиозапись угроз полузащитника москвичей в адрес своей жены.

«У нас игра очень тяжелая сейчас, знаете. Можно мы закончим сезон с вашего разрешения, ладно?

Вот вы пишете вот это. А потом просите прокомментировать. Я вам знаете, сколько таких заметок могу настрогать?» – сказал Трахтенберг.

Завтра, 13 декабря, «Спартак» проведет матч заключительного шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Для выхода в плей-офф турнира красно-белым нужно побеждать.

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В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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