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    • Пресс-атташе «Спартака»: «Знаете, сколько я вам могу таких заметок про Глушакова настрогать?»

    Пресс-атташе «Спартака»: «Знаете, сколько я вам могу таких заметок про Глушакова настрогать?»

    Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Денис Глушаков угрожает своей жене расправой.

    Вчера стало известно, что Дарья Глушакова написала заявление в полицию на футболиста, обвини его в угрозах убийством. Позже в интернете появилась аудиозапись угроз полузащитника москвичей в адрес своей жены.

    «У нас игра очень тяжелая сейчас, знаете. Можно мы закончим сезон с вашего разрешения, ладно?

    Вот вы пишете вот это. А потом просите прокомментировать. Я вам знаете, сколько таких заметок могу настрогать?» – сказал Трахтенберг.

    Завтра, 13 декабря, «Спартак» проведет матч заключительного шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Для выхода в плей-офф турнира красно-белым нужно побеждать.

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    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    12.12.2018 13:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +41

      thereddog 12 декабря 2018, 19:49

      Трах что то отмалчивался долго, когда Карреру убирали, а теперь разговорился.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 16:56

      Топорных мастеров строгать предостаточно. Написать или сказать что-то вразумительное и аргументированное, мастеров мало...

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 16:15

      Нашли к кому обращаться. Он даже что и знает ,правду не скажет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:53

      бл...дь , еще один извращенец......

      0
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 12 декабря 2018, 14:50

      Оказывается Трахтенберг плотник, а не журналист.))
      Теперь понятно почему у него такие статьи корявые, рубанок не заточен.))
      Ну а разница между руководителем департамента и адвокатом, с его доверителем, в том что один может слово дать, а потом взять обратно, а вот второй прежде чем сказать, на закон оглядывается.
      Да и говорить надо по-меньше, а работать и результат давать по-больше.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 декабря 2018, 14:35

      Серьёзные проблемы Спартака во взаимоотношениях с болельщиком усугубляется тем, что за связи с общественностью отвечает криворукий плотник трахтенберг. Его комментарии что на пресс-конференциях, что во время youtube-трансляций матчей команды просто безобразны. Но на своем "посту" он пожизненно, по ходу.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 12 декабря 2018, 14:14

      Ты не только можешь? Ты их уже столько настрогал, всяких заметок, что по тебе плачет тазик с цементом. От таких как ты и плывет всякое дерьмо.

      3
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      Рейтинг: +5701

      afw13 12 декабря 2018, 14:12

      в ФК "Бутырка" ожидается очередной громкий трансфер? теперь молодая команда пополнится капитаном московского Спартака?)

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > afw13 12 декабря 2018, 14:36

      Это вряд ли. Действий нет, остальное шутка

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 декабря 2018, 14:10

      Интересно. про хорошее говорит или про плохое?!

      2
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      Рейтинг: +5701

      afw13 12 декабря 2018, 14:06

      глушак уже набазарил... а за такой базар отвечать придется.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > afw13 12 декабря 2018, 14:37

      Глушак ещё не базарил, базарит его женушка с адвокатом

      1
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