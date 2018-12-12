Орлов: «Дзюба заслужил досрочный отпуск. Артем – это явление, футбольный революционер»

"Все поняли,что футбол- это красиво.Спасибо Дзюбе." - это говорит бывший зав. кафедрой футбола ин-та им . Лесгафта-он что,совсем отъехал в сторону или в калуарах пересидел за чашкой чая? Вот и весь наш Российский футбол! Да Дзюбе давно пора в академический отпуск,а лучше в думу-там таких ********** собирают.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение тренерского штаба «Зенита» отпустить Артема Дзюбу в отпуск досрочно. Форвард не полетел в Прагу на матч Лиги Европы со «Славией».
«Дзюба ушел в отпуск и полностью это заслужил. Артем – футбольный революционер. Благодаря Андрею Аршавину в 2008 году на наш футбол обратили внимание, к русскому футболу стало лучше отношение за рубежом, и поэтому Аршавин был приглашен в лондонский «Арсенал». Сейчас Дзюба вместе с Черчесовым подняли авторитет российского футбола.
Теперь осталось удержать этот авторитет. Семя уже попало в благодатную почву, теперь дети хотят играть в футбол, женщины хотят смотреть футбол, все поняли, что футбол – это красиво. Спасибо Дзюбе. За этот календарный год поставил бы ему «пять с плюсом».
Дзюба – это явление. Он вышел на замену Смолову в сборной, и где теперь этот Смолов, а где Дзюба? Артем тащил всю команду, и даже испанцев обыграли вместе с ним», – сказал Орлов.