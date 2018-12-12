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    • Орлов: «Дзюба заслужил досрочный отпуск. Артем – это явление, футбольный революционер»

    Орлов: «Дзюба заслужил досрочный отпуск. Артем – это явление, футбольный революционер»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение тренерского штаба «Зенита» отпустить Артема Дзюбу в отпуск досрочно. Форвард не полетел в Прагу на матч Лиги Европы со «Славией».

    «Дзюба ушел в отпуск и полностью это заслужил. Артем – футбольный революционер. Благодаря Андрею Аршавину в 2008 году на наш футбол обратили внимание, к русскому футболу стало лучше отношение за рубежом, и поэтому Аршавин был приглашен в лондонский «Арсенал». Сейчас Дзюба вместе с Черчесовым подняли авторитет российского футбола.

    Теперь осталось удержать этот авторитет. Семя уже попало в благодатную почву, теперь дети хотят играть в футбол, женщины хотят смотреть футбол, все поняли, что футбол – это красиво. Спасибо Дзюбе. За этот календарный год поставил бы ему «пять с плюсом».

    Дзюба – это явление. Он вышел на замену Смолову в сборной, и где теперь этот Смолов, а где Дзюба? Артем тащил всю команду, и даже испанцев обыграли вместе с ним», – сказал Орлов.

    Источник: Sport24

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    12.12.2018 10:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 декабря 2018, 20:44

      "Все поняли,что футбол- это красиво.Спасибо Дзюбе." - это говорит бывший зав. кафедрой футбола ин-та им . Лесгафта-он что,совсем отъехал в сторону или в калуарах пересидел за чашкой чая? Вот и весь наш Российский футбол! Да Дзюбе давно пора в академический отпуск,а лучше в думу-там таких ********** собирают.

      0
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 12 декабря 2018, 18:42

      Трудяга б------.

      0
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      Рейтинг: +8203

      nik55 12 декабря 2018, 16:21

      интересно что бы писал Орлов останься Дзюба в Спартаке ? трудно представить

      1
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      Рейтинг: +8203

      nik55 12 декабря 2018, 16:12

      Орлов----неужели ты такой дурак что пишешь это ????

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:49

      я думал футбольные революционеры это , Ди Стефано, Лобановский, Бесков, Круифф, Дель Боске, Хиддинк,Гвардиола, Клопп.......оказывается Дзюба?.не знал......срочно его в госдуму , там все революционеры

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 12 декабря 2018, 15:27

      ха ха Дзюба осеменитель Орлов не порите горячку

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:26

      Дзюба - футбольный революционер. Хорошо сказано. Теперь дети хотят играть в футбол , все женщины очень заинтересовались этой игрой и будут прогонять мужчин от телевизора ,что бы посмотреть футбол с участием этого революционера а не каких то там Роналду или Месси.

      7
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 декабря 2018, 14:53

      Что он нового привнёс в футбол, чтобы о нём говорить, как о футбольном революционере? Словесное недержание или проверка карманов товарищей в раздевалке? Так это и до него было.

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 декабря 2018, 14:50

      Конечно - революционер! Слил "тренеришку"! И по его стопам, к революционным вершинам ринулись последователи!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 декабря 2018, 14:40

      В этом году он принёс пользу сборной и клубу !

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